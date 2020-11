La meteoróloga Cecille Villanueva del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió hoy, lunes, que aguaceros asociados a una onda tropical que se desplaza sobre el Caribe afectarán a sectores del este, sur, sureste de Puerto Rico durante esta mañana, mientras que en horas de la tarde la actividad de lluvia se concentraría en municipios del norte y noroeste.

“Ha estado lloviendo durante la noche y se va a mantener una actividad alta de probabilidad de lluvia durante el día. Esto está asociado a una onda tropical que está en el Caribe. Parte de esta humedad nos está afectando durante el día de hoy y por eso es que, especialmente en el sur, se está viendo una actividad alta probabilidad de lluvia durante la noche y durante la mañana", dijo a El Nuevo Día.

Añadió que los aguaceros no serán significativos, aunque se espera que la actividad de lluvia aumente durante la tarde, por lo que municipios del noroeste de la isla también podrían experimentar actividad de lluvia.

“Como los vientos están como a 20 millas por hora cualquier aguacero que se desarrolle no le da tiempo de acumular lluvia. No se esperan grandes acumulaciones de lluvia con este evento, pero no se descarta en las áreas urbanas y de poco drenaje y que eso pueda afectar algunas carreteras durante la tarde", detalló.

De acuerdo con la experta, para mañana regresaría un patrón de tiempo mayormente seco y estable, por lo que se espera que el día de las elecciones generales se desarrolle sin mayores aguaceros.

“Ese parcho de humedad se va a ir retirando y para mañana va a ver una mejoría en las condiciones del tiempo. Se espera que haya un tiempo más estable, lo que hará de mañana un día más tranquilo", subrayó.

En cuanto a las temperaturas, Villanueva indicó que se mantendrían hoy en los altos 80 grados Fahrenheit con índices de calor más altos en los 90 grados Fahrenheit.

Asimismo, señaló que las condiciones marítimas permanecen deterioradas, por lo que existe un alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte de la isla hasta el miércoles en la tarde. También está vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas del Atlántico hasta mañana.

“Esto está relacionado a la velocidad de los vientos. Los vientos se han mantenido a 20 millas por hora viniendo del este, tienen acumulación de energía y se deterioran las condiciones marítimas. También hay una marejada que viene del norte y puede ser relacionado al sistema de baja presión que está al este de Estados Unidos", precisó.