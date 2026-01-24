Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguaceros y vientos fuertes marcarán el tiempo este sábado

También prevalecen condiciones marítimas y costeras peligrosas

24 de enero de 2026 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo que muestra a personas cubriéndose de la lluvia en la zona metropolitana.
Foto de archivo que muestra a personas cubriéndose de la lluvia en la zona metropolitana. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aguaceros frecuentes y vientos fuertes marcarán las condiciones del tiempo este sábado, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según la dependencia federal, las lluvias serán más frecuentes durante la mañana en áreas expuestas al viento, mientras que en horas de la tarde se espera un aumento de la actividad de aguaceros en el oeste de Puerto Rico.

El SNM advirtió que la actividad podría provocar acumulación de agua en carreteras, así como ráfagas de viento ocasionalmente fuertes.

Durante el día, se mantendrá una brisa fuerte, con vientos sostenidos de entre 15 a 20 millas por hora, y ráfagas más intensas, por lo que se exhortó a la ciudadanía a asegurar objetos sueltos en áreas al aire libre.

En cuanto a las condiciones marítimas, la dependencia federal sostuvo que existe un riesgo alto de corrientes marinas amenazantes a la vida, debido a olas rompientes de hasta alrededor de seis pies, principalmente a lo largo de la costa norte y este de la isla.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Asimismo, permanece vigente una advertencia paraembarcaciones pequeñas, ante oleaje que podría alcanzar entre seis y siete pies.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
