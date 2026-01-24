Aguaceros y vientos fuertes marcarán el tiempo este sábado
También prevalecen condiciones marítimas y costeras peligrosas
24 de enero de 2026 - 9:00 AM
24 de enero de 2026 - 9:00 AM
Aguaceros frecuentes y vientos fuertes marcarán las condiciones del tiempo este sábado, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
Según la dependencia federal, las lluvias serán más frecuentes durante la mañana en áreas expuestas al viento, mientras que en horas de la tarde se espera un aumento de la actividad de aguaceros en el oeste de Puerto Rico.
El SNM advirtió que la actividad podría provocar acumulación de agua en carreteras, así como ráfagas de viento ocasionalmente fuertes.
Durante el día, se mantendrá una brisa fuerte, con vientos sostenidos de entre 15 a 20 millas por hora, y ráfagas más intensas, por lo que se exhortó a la ciudadanía a asegurar objetos sueltos en áreas al aire libre.
En cuanto a las condiciones marítimas, la dependencia federal sostuvo que existe un riesgo alto de corrientes marinas amenazantes a la vida, debido a olas rompientes de hasta alrededor de seis pies, principalmente a lo largo de la costa norte y este de la isla.
Asimismo, permanece vigente una advertencia paraembarcaciones pequeñas, ante oleaje que podría alcanzar entre seis y siete pies.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: