Aunque apenas supera poco más de un por ciento, el Monitor de Sequía de Estados Unidos (USDM, en inglés) reportó este jueves que una porción de la isla, concentrada en el noreste, ya registra parámetros de sequía severa ante la ausencia de un evento de lluvias vigoroso o amplio.

La agencia precisó en su más reciente informe que en la última semana aumentó la sequía en la isla en dos parámetros principales: sequía moderada suma ahora 66% (con 5.12% más) y sequía severa 1.32%, condiciones que no se registraban desde febrero. En cuanto a sequía atípica, este renglón tuvo una reducción de 3.60% para ubicarse en 24.65%, lo que refleja el cambio de condiciones atípicas a una sequía en propiedad.

Ante eso, el porcentaje global que representa la extensión de la isla bajo algún renglón de sequía se ubica hoy en 91.97%

La hidróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Odalys Martínez, advirtió, sin embargo, que este informe no incluye las lluvias que se registraron ayer, producto de la combinación entre una vaguada y una onda tropical, por lo que para la próxima semana se pudiera ver algún cambio en los renglones.

“Este informe lo que indica es que las condiciones han continuado deteriorándose, así que los déficits de lluvia continúan aumento y los caudales de los ríos disminuyendo. Importante saber que este análisis no incluye las lluvias de ayer, pero ciertamente, si nos enfocamos en los déficits de lluvia, esos números sobrepasan las 10 pulgadas y las lluvias de estos días no sumaron 10 pulgadas, así que todavía el sistema no está en balance”, explicó la experta en entrevista con El Nuevo Día.

Mapa que muestra el estado de la sequía en Puerto Rico para el informe del 14 de junio de 2022. (USDM)

La categoría de condiciones atípicamente secas significa que el área en cuestión tiene un déficit de agua y que la sequedad que le afecta detiene o hace más lento el cultivo de alimentos o de pastizales. Por otra parte, la categoría de sequía moderada significa que algunos pastizales se dañaron, las fuentes o embalses de agua están bajos y se requiere el uso mesurado de agua.

Mientras, el USDM define la sequía severa como las condiciones bajo las que se pudieran registrar pérdidas de cultivos o pastizales, escasez de agua y restricciones de dicho recurso (racionamiento).

Acerca de para cuándo se proyecta una reducción considerable en las condiciones secas en la isla, Martínez anticipó que no sería hasta finales de julio cuando cambie el clima en la isla y la atmósfera se torne más húmeda.

“Por lo menos lo que es el escenario más probable a largo plazo es que las condiciones de sequía persistan. No es hasta finales de julio y principios de agosto donde experimentaremos condiciones más húmedas. Agosto y septiembre, particularmente, son meses más húmedos, si se comparan con junio y julio”, subrayó la también meteoróloga.

“No es que no vaya a llover, sino que para mejorar lo que estamos observando -que los caudales se normalicen y la saturación del suelo mejore- necesitamos períodos de lluvia extensos”, abundó.

Según el SNM, los estimados de déficits de lluvia para Puerto Rico, basado en un período de 30 días, sugieren más de ocho pulgadas de lluvia que no han recibido porciones de la isla entre el este, noreste, sureste, interior y noroeste.

El término de déficit de lluvia se refiere a la cantidad de precipitación que no recibe un territorio en un tiempo determinado, que, para la mencionada estadística, implica un mes.

El USDM estimó que la población que reside en las zonas bajo parámetros de sequía asciende a 3,060,174, si se toma en cuenta el último censo.