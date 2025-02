Condiciones ventosas y parchos de lluvia se hacen sentir en el inicio de la semana

Asimismo, exhortó a los operadores de pequeñas embarcaciones a prestar atención a una advertencia que han emitido para los navegantes en aguas afuera en el océano Atlántico, hasta las 6:00 de la mañana de este miércoles. No obstante, es posible que se extienda por la continuación de las condiciones ventosas.

“En términos costeros, hay un riesgo moderado de corrientes marinas, pero no se puede descartar la presencia de algunas corrientes que atenten contra la vida”, destacó Novoa. “Aunque no es un riesgo alto, no se puede descartar y deben tomar las debidas precauciones”.