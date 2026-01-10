Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana?

Antes de salir de casa o ir a la playa, conoce cuáles son las condiciones que se esperan

10 de enero de 2026 - 8:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los aguaceros podrían generar algunas inundaciones urbanas.
Los aguaceros podrían generar algunas inundaciones urbanas. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El fin de semana transcurrirá en Puerto Rico entre periodos de sol y aguaceros pasajeros en horas de la mañana así como en la tarde.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), se esperan lluvias matutinas en sectores del norte y este y un aumento en la actividad durante la tarde sobre regiones en el interior, el sur-central y el suroeste de la isla.

Según la entidad federal, estas condiciones podrían generar inundaciones localizadas, especialmente en el cuadrante suroeste, por lo que se recomienda cautela en zonas vulnerables a acumulaciones de agua.

En términos del panorama marítimo, el SNM informó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este, acompañado de olas rompientes de entre cuatro a cinco pies en esas zonas.

Mientras, el oeste, el sur, Vieques y Culebra podrían registrar olas rompientes de tres pies o menos.

¿Cómo sobrevivir a una corriente marina?

Debido al peligro que estas condiciones costeras representan, el SNM compartió algunas medidas que los bañistas pueden tomar si se encuentran en medio de una corrienre marina.

A continuación, estos son algunos de los consejos:

  • No nade directamente hacia la orilla ni luche en contra de la corriente.
  • Nade paralelo a la costa hasta escapar de la corriente.
  • Si no puede escapar, intente mantener la calma y mantenerse a flote pedaleando.
  • Si necesita ayuda, mire hacia la orilla y llame o haga señas para pedir ayuda.
