¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana?

El fin de semana transcurrirá en Puerto Rico entre periodos de sol y aguaceros pasajeros en horas de la mañana así como en la tarde.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), se esperan lluvias matutinas en sectores del norte y este y un aumento en la actividad durante la tarde sobre regiones en el interior, el sur-central y el suroeste de la isla.

Según la entidad federal, estas condiciones podrían generar inundaciones localizadas, especialmente en el cuadrante suroeste, por lo que se recomienda cautela en zonas vulnerables a acumulaciones de agua.

En términos del panorama marítimo, el SNM informó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este, acompañado de olas rompientes de entre cuatro a cinco pies en esas zonas.

Mientras, el oeste, el sur, Vieques y Culebra podrían registrar olas rompientes de tres pies o menos.

¿Cómo sobrevivir a una corriente marina?

Debido al peligro que estas condiciones costeras representan, el SNM compartió algunas medidas que los bañistas pueden tomar si se encuentran en medio de una corrienre marina.

A continuación, estos son algunos de los consejos: