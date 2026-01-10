¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana?
Antes de salir de casa o ir a la playa, conoce cuáles son las condiciones que se esperan
10 de enero de 2026 - 8:04 AM
El fin de semana transcurrirá en Puerto Rico entre periodos de sol y aguaceros pasajeros en horas de la mañana así como en la tarde.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), se esperan lluvias matutinas en sectores del norte y este y un aumento en la actividad durante la tarde sobre regiones en el interior, el sur-central y el suroeste de la isla.
Según la entidad federal, estas condiciones podrían generar inundaciones localizadas, especialmente en el cuadrante suroeste, por lo que se recomienda cautela en zonas vulnerables a acumulaciones de agua.
En términos del panorama marítimo, el SNM informó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este, acompañado de olas rompientes de entre cuatro a cinco pies en esas zonas.
Mientras, el oeste, el sur, Vieques y Culebra podrían registrar olas rompientes de tres pies o menos.
Debido al peligro que estas condiciones costeras representan, el SNM compartió algunas medidas que los bañistas pueden tomar si se encuentran en medio de una corrienre marina.
A continuación, estos son algunos de los consejos:
