¡Cuidado! Marejada del norte mantiene riesgo alto de corrientes marinas en el norte y Culebra

Un riesgo alto de corrientes marinas continúa afectando la costa norte de Puerto Rico y Culebra, producto de una marejada del norte que mantiene el mar peligroso para bañistas y navegantes, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga María Novoa, del SNM, informó que el producto estará vigente hasta las 6:00 a.m. del sábado, aunque la dependencia federal no descarta extenderlo de ser necesario, según evolucione el patrón marítimo durante el fin de semana.

“Les pedimos a las personas que quieran visitar la playa que tomen en consideración otras playas que no estén bajo ese riesgo, como aquellas ubicadas al sur”, recalcó la científica.

Mientras tanto, el tiempo sobre tierra se mantendrá variable, con periodos de lluvia fuerte que podrían causar acumulaciones de agua en las carreteras y reducir la visibilidad de los conductores.

Novoa señaló que la actividad se espera mayormente sobre sectores del este, oeste y noroeste. Tampoco se descarta el desarrollo de tronadas aisladas.

De cara al domingo, la meteoróloga anticipó que la llegada de una onda tropical en horas de la madrugada aumentará la humedad a través de la región, generando un repunte en la frecuencia de aguaceros y tronadas. Sin embargo, para el lunes se anticipa una mejoría gradual en las condiciones del tiempo.

¿Se acerca el frío navideño?

Aunque el Caribe todavía siente el calor del trópico, con la llegada de noviembre también se asoma la esperada Navidad, y con ella el anhelado “frío navideño”.

“Poco a poco vamos a ir transicionando a esa época navideña, pero ese frío va a depender de la dirección de los vientos. Cuando tenemos vientos del norte tienden a tener un componente mas frío y se sienten las temperaturas más bajas”, explicó Novoa.