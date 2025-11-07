Opinión
7 de noviembre de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Cuidado! Marejada del norte mantiene riesgo alto de corrientes marinas en el norte y Culebra

Mientras, los vientos del norte podrían traer el esperado “frío navideño” a mediados de la próxima semana

7 de noviembre de 2025 - 7:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El producto estará vigente hasta las 6:00 a.m. del sábado. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - clima, huracán, lluvia, vientos, marejada, temporada (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un riesgo alto de corrientes marinas continúa afectando la costa norte de Puerto Rico y Culebra, producto de una marejada del norte que mantiene el mar peligroso para bañistas y navegantes, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga María Novoa, del SNM, informó que el producto estará vigente hasta las 6:00 a.m. del sábado, aunque la dependencia federal no descarta extenderlo de ser necesario, según evolucione el patrón marítimo durante el fin de semana.

“Les pedimos a las personas que quieran visitar la playa que tomen en consideración otras playas que no estén bajo ese riesgo, como aquellas ubicadas al sur”, recalcó la científica.

Mientras tanto, el tiempo sobre tierra se mantendrá variable, con periodos de lluvia fuerte que podrían causar acumulaciones de agua en las carreteras y reducir la visibilidad de los conductores.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Novoa señaló que la actividad se espera mayormente sobre sectores del este, oeste y noroeste. Tampoco se descarta el desarrollo de tronadas aisladas.

De cara al domingo, la meteoróloga anticipó que la llegada de una onda tropical en horas de la madrugada aumentará la humedad a través de la región, generando un repunte en la frecuencia de aguaceros y tronadas. Sin embargo, para el lunes se anticipa una mejoría gradual en las condiciones del tiempo.

¿Se acerca el frío navideño?

Aunque el Caribe todavía siente el calor del trópico, con la llegada de noviembre también se asoma la esperada Navidad, y con ella el anhelado “frío navideño”.

“Poco a poco vamos a ir transicionando a esa época navideña, pero ese frío va a depender de la dirección de los vientos. Cuando tenemos vientos del norte tienden a tener un componente mas frío y se sienten las temperaturas más bajas”, explicó Novoa.

“Se espera que a mediados de la semana que viene las temperaturas vayan bajando un poco. Sin embargo, no se se sabe con exactitud si van a persistir, ya que todo dependerá de los vientos”, precisó.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
