La temporada de huracanes del 2022 en la cuenca del Atlántico culminó este miércoles como una de las más inusuales en la pasada década pese a que, a lo largo de los meses de junio a noviembre, estuvieron presentes las condiciones atmosféricas clave para la formación de más ciclones de los que, en última instancia, se registraron.

Aunque el monto total de ciclones tropicales nombrados este año quedó relativamente en o cerca del promedio, la manera en la que se desarrollaron las tormentas se distanció de lo que se considera como “normal” -climatológicamente hablando- durante el período que abarca del 1 de junio al 30 de noviembre.

Una de las condiciones atmosféricas que favorecía el desarrollo de ciclones este año era el fenómeno La Niña que dominó en el hemisferio norte durante toda la temporada. Este patrón del ENSO (siglas en inglés para El Niño-Oscilación del Sur) que ocurre en el océano Pacífico, permite el fortalecimiento de huracanes en el Atlántico porque reduce los vientos cortantes.

PUBLICIDAD

Además, las temperaturas de la superficie del océano (SST, en inglés) estuvieron en o por encima de los 26 grados Celsius (78.8 grados Fahrenheit), lo que implica que había suficiente energía calórica como para potenciar el fortalecimiento de ciclones vía evaporación.

Sin embargo, este año se registraron 17 disturbios en la cuenca del Atlántico, de los que dos quedaron como depresión tropical y uno como un potencial ciclón, mientras que el resto alcanzaron la categoría de tormenta tropical y/o huracán. La cuenca del Atlántico incluye todos los ciclones formados en el océano Atlántico, el mar Caribe y el Golfo de México.

De las 14 tormentas nombradas, ocho alcanzaron fuerza de huracán y dos de esos (Fiona e Ian) fueron huracanes intensos (categoría 3 a 5 en la escala de vientos Saffir-Simpson).

Mapa de las trayectorias de los 14 ciclones tropicales nombrados en la temporada de huracanes del 2022. Este mapa es preliminar, por lo que está sujeto a enmiendas. (NHC/NOAA)

En cambio, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) establece que el promedio de actividad ciclónica, basado en un récord de datos climatológicos que comprende del 1991 al 2020, es de 14 tormentas nombradas, de las que siete se fortalecen a huracán y tres pasana ser huracanes mayores.

“Yo diría que fue una temporada inusual no tanto en número de tormentas, pero de cómo se distribuyeron. Las primeras tres (tormentas) fueron en junio y a principios de julio. Fueron tormentas más o menos débiles, ninguna se convirtió en huracán. Después, (en) casi todo julio y agosto no hubo tormentas, en parte por el polvo del Sahara y por la incidencia de vaguadas en la región... y no fue hasta septiembre cuando las condiciones, finalmente, se tornaron favorables para el desarrollo de ciclones”, describió el meteorólogo Emanuel Rodríguez González, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, al evaluar el comportamiento ciclónico en esta pasada temporada.

PUBLICIDAD

Con “distribución” el experto se refirió al momento en que se formaron las tormentas. Por ejemplo, la comunidad científica y expertos en meteorología se mostraron sorprendidos este año al ver que no se formó ningún ciclón tropical entre el 3 de julio al 26 de agosto. Es, apenas, la quinta vez que se da ese comportamiento desde que se recopilan registros y estadísticas.

Esa calma durante agosto -mes en el que comienza a aumentar la actividad ciclónica de cara al pico de la temporada- solo había ocurrido en los años 1962, 1967, 1977 y 1982, según el doctor y experto en huracanes Philip Klotzbach, quien dirige, además, el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado (CSU, en inglés).

La comunidad científica intentará explicar la razón por la que se suscitó una inusual temporada de huracanes este año mediante diversas investigaciones y análisis de datos climatológicos.

Pérdidas de vida y propiedades en Puerto Rico

Pese a que el análisis general de la temporada la describe como “inusual”, la actividad ciclónica fue suficiente como para causar daños significativos en múltiples países, incluyendo en Puerto Rico.

La isla recibió el impacto indirecto y directo de los huracanes Earl y Fiona, respectivamente. Earl provocó, entre el 3 al 5 de septiembre, múltiples eventos de lluvia fuerte, aunque no pasó sobre la isla.

El ciclón se movió a más de 100 millas naúticas al noreste de Puerto Rico y luego cambió su rumbo hacia el norte del Atlántico, lo que provocó que cambiara el flujo de viento y toda la estela de humedad que consumía el sistema impulsó el desarrollo de fuertes aguaceros y tronadas que dejaron inundaciones en la mitad norte de la isla.

PUBLICIDAD

Ese evento ocurrió, aproximadamente, dos semanas antes del paso del huracán Fiona, que se aproximó a la isla el 18 de septiembre como una tormenta tropical, pero se fortaleció en huracán una vez estuvo sobre el cuadrante suroeste de Puerto Rico. Sin embargo, esa intensidad con la que soplarían los vientos del ciclón no fue lo más importante del sistema en relación con la isla, sino las lluvias que dejó sobre el país.

El informe preliminar del SNM estableció que la isla estuvo entre 48 a 60 horas bajo los efectos de Fiona, que el ciclón dejó hasta 32 pulgadas en un sector en Ponce y que las inundaciones que se produjeron a raíz de las lluvias fueron catastróficas. El análisis, también, estableció que carreteras quedaron intransitables y que se llevaron a cabo miles de rescates en, al menos, 25 municipios.

/

Al momento en que el SNM publicó el informe sobre Fiona, la cifra oficial de muertes considerada por la dependencia federal era de dos persona, pero al cierre de esta publicación, el gobierno de Puerto Rico vinculaba 42 muertes al paso del huracán Fiona: 22 confirmadas y 20 bajo investigación.

Cuestionado sobre qué lecciones debe reconocer la población de Puerto Rico ante la temporada de huracanes que recién culminó, el doctor Pablo Méndez Lázaro, especialista en cambio climático y sus impactos en la salud pública, aconsejó mantener el tema activo y en discusión para que se comprenda la urgencia de que Puerto Rico se adapte al cambio climático y sus eventos, que no se limitan a huracanes fuertes.

PUBLICIDAD

“Tenemos que pensar en qué medida nosotros podemos utilizar estas oportunidades para seguir educando sobre el tema en momentos de tranquilidad y de paz mental. Es muy fácil, quizás, y no lo digo como una crítica, sino como una realidad o la manera como funcionan las cosas...Es muy fácil resaltar algunos temas en el momento de la acción. Es decir, hablamos de la crisis climática cuando tenemos un huracán encima de nosotros. Pero es muy difícil darle continuidad a esos temas cuando no están ocurriendo esos eventos, porque solemos olvidarnos. Y esa memoria histórica genera apatía con los temas”, manifestó Méndez Lázaro, quien también funge como principal investigador en la Red de Adaptación contra el Clima en el Caribe (CAP, en inglés) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

“Si nosotros solamente lo trabajamos por temporadas, literalmente, se nos cae el interés de la gente, la educación, el conocimiento sobre lo que habíamos aprendido y perdemos. Si nosotros mantenemos el tema vivo, lo mantenemos presente en el día a día, en las discusiones, no de una manera negativa, sino en cómo nosotros podemos cambiar las cosas para estar mejor preparados”, añadió el experto que, además, exhortó a continuar impulsando la transformación energética dentro de un marco que tome en cuenta los eventos extremos del clima.