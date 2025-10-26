Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios: entérate aquí cuáles

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió advertencias de inundaciones repentinas para varios municipios en la tarde de este domingo.

Algunos de los pueblos bajo esta alerta hasta las 4:00 de la tarde son Aguadilla, Camuy, Hatillo, Isabela y Quebradillas.

Mientras, la advertencia para Yabucoa estaba vigente hasta las 3:45 p.m., y para Aguada hasta las 3:00 p.m.

La agencia federal informó que el radar detectó fuertes lluvias por tronadas en el área, lo que podía causar inundaciones urbanas con pobre drenaje y algunos cuerpos de aguas.

Además de la 1.5 pulgadas de agua de lluvia que ya habían caído, esperaban hasta dos pulgadas adicionales.