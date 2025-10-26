Opinión
26 de octubre de 2025
Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios: entérate aquí cuáles

Estos pueblos de la zona norte y noroeste esperaban hasta dos pulgadas de lluvia adicionales a las acumulaciones más temprano

26 de octubre de 2025 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la tarde podrían registrarse aguaceros fuertes y tronadas en la zona oeste, noroeste y norte central. (Archivo)
El radar detectó fuertes lluvias por tronadas en el área, lo que podía causar inundaciones urbanas con pobre drenaje y algunos cuerpos de aguas.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió advertencias de inundaciones repentinas para varios municipios en la tarde de este domingo.

Algunos de los pueblos bajo esta alerta hasta las 4:00 de la tarde son Aguadilla, Camuy, Hatillo, Isabela y Quebradillas.

Mientras, la advertencia para Yabucoa estaba vigente hasta las 3:45 p.m., y para Aguada hasta las 3:00 p.m.

La agencia federal informó que el radar detectó fuertes lluvias por tronadas en el área, lo que podía causar inundaciones urbanas con pobre drenaje y algunos cuerpos de aguas.

Además de la 1.5 pulgadas de agua de lluvia que ya habían caído, esperaban hasta dos pulgadas adicionales.

Más temprano, el SNM había advertido que durante la tarde se desarrollarían tronadas en el centro y noroeste de Puerto Rico.

