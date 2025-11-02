Emiten advertencia para embarcaciones pequeñas alrededor de todo Puerto Rico
Se espera que el oleaje pudiera estar fuerte en aguas del océano Atlántico y del mar Caribe, indicó el Servicio Nacional de Meteorología
2 de noviembre de 2025 - 8:11 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este domingo una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones por oleaje peligroso alrededor de Puerto Rico.
La meteoróloga del SNM, Cecil Villanueva, indicó que la alerta se debe al oleaje que se espera en aguas del océano Atlántico y el mar Caribe, donde las olas podrían estar entre los cinco y siete pies.
“Va a estar ventoso hoy y las condiciones van a estar picadas, con oleaje un poco fuerte por ese aumento en los vientos”, explicó Villanueva.
“Así que si van a estar afuera en lancha, porque quizás hoy es el día para salir al mar, que tengan mucha precaución”, agregó. “El comunicado es para aguas del mar afuera del Atlántico y el Caribe, y el pasaje de Mona”.
Asimismo, informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para toda la costa de Puerto Rico, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.
[Nov 2nd] ⚠️🌊⛵Small Craft Advisories are in effect today for the offshore waters and Mona Passage | Advertencias para Embarcaciones Pequeñas vigentes hoy para las Aguas Mar Afuera y el Pasaje de la Mona.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/1DOT0sQzNj— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 2, 2025
En cuanto a las condiciones del tiempo, la meteoróloga indicó que estarán “estables” debido a la entrada de aire más seco, mientras que la vaguada que dejó lluvias ayer, sábado, pasó de la isla.
Sin embargo, no descartó que pudiera surgir algún parcho de humedad en los próximos días, que pudieran causar lluvias pasajeras.
