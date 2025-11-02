Opinión
2 de noviembre de 2025
83°bruma
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia para embarcaciones pequeñas alrededor de todo Puerto Rico

Se espera que el oleaje pudiera estar fuerte en aguas del océano Atlántico y del mar Caribe, indicó el Servicio Nacional de Meteorología

2 de noviembre de 2025 - 8:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente tuvo lugar en el Cayo Caracoles de La Parguera, en Lajas. (GFR Media)
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipa olas de entre cinco a siete pies en aguas de mar afuera.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este domingo una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones por oleaje peligroso alrededor de Puerto Rico.

La meteoróloga del SNM, Cecil Villanueva, indicó que la alerta se debe al oleaje que se espera en aguas del océano Atlántico y el mar Caribe, donde las olas podrían estar entre los cinco y siete pies.

“Va a estar ventoso hoy y las condiciones van a estar picadas, con oleaje un poco fuerte por ese aumento en los vientos”, explicó Villanueva.

“Así que si van a estar afuera en lancha, porque quizás hoy es el día para salir al mar, que tengan mucha precaución”, agregó. “El comunicado es para aguas del mar afuera del Atlántico y el Caribe, y el pasaje de Mona”.

Asimismo, informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para toda la costa de Puerto Rico, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.

En cuanto a las condiciones del tiempo, la meteoróloga indicó que estarán “estables” debido a la entrada de aire más seco, mientras que la vaguada que dejó lluvias ayer, sábado, pasó de la isla.

Sin embargo, no descartó que pudiera surgir algún parcho de humedad en los próximos días, que pudieran causar lluvias pasajeras.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
