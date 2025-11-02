Emiten advertencia para embarcaciones pequeñas alrededor de todo Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este domingo una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones por oleaje peligroso alrededor de Puerto Rico.

La meteoróloga del SNM, Cecil Villanueva, indicó que la alerta se debe al oleaje que se espera en aguas del océano Atlántico y el mar Caribe, donde las olas podrían estar entre los cinco y siete pies.

“Va a estar ventoso hoy y las condiciones van a estar picadas, con oleaje un poco fuerte por ese aumento en los vientos”, explicó Villanueva.

“Así que si van a estar afuera en lancha, porque quizás hoy es el día para salir al mar, que tengan mucha precaución”, agregó. “El comunicado es para aguas del mar afuera del Atlántico y el Caribe, y el pasaje de Mona”.

Asimismo, informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para toda la costa de Puerto Rico, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.

En cuanto a las condiciones del tiempo, la meteoróloga indicó que estarán “estables” debido a la entrada de aire más seco, mientras que la vaguada que dejó lluvias ayer, sábado, pasó de la isla.