Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios municipios
Se le pide precaución a la población en estas zonas
17 de agosto de 2025 - 12:13 PM
17 de agosto de 2025 - 12:13 PM
El Servicio Nacional de Meteorología emitió la tarde del domingo un aviso de inundaciones repentinas para varios municipios del norte de Puerto Rico.
Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Naranjito, Toa Alta, y Toa Baja están bajo esta alerta hasta las 3:00 p.m., informó la agencia meteorológica.
Mientras, se emitió un comunicado especial sobre las condiciones del tiempo hasta la 1:00 p.m. para zonas del sur del país.
En el boletín de las 11:00 a.m., el ojo de Erin está cerca de la latitud 21.7 norte, longitud 67.4 oeste, y se mueve en dirección hacia el oeste-noroeste a cerca de 13 mph.
“Se espera este movimiento general hoy, seguido de un giro gradual al norte el lunes y el martes. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el núcleo de Erin pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas esta noche y el lunes”, informó el CNH.
“Las bandas exteriores de Erin continuarán produciendo áreas de fuertes lluvias hoy a través de Puerto Rico. Se esperan lluvia adicional de 2 a 4 pulgadas, con cantidades localmente más altas de 6pulgadas, en todo Puerto Rico hasta el lunes, así como las Turcas y Caicos, y las Bahamas del este a través de la Isla de San Salvador hasta el martes. Inundaciones repentinas e urbanas localmente considerables, junto con deslizamientos de tierra o deslizamientos de tierra, son posibles”, detalló el CNH en su boletín de las 11:00 a.m.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: