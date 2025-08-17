Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
17 de agosto de 2025
77°tormenta
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios municipios

Se le pide precaución a la población en estas zonas

17 de agosto de 2025 - 12:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El paso cercano del huracán ha creado fuerte oleaje en la costa norte de Puerto Rico. (RICARDO ARDUENGO)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Servicio Nacional de Meteorología emitió la tarde del domingo un aviso de inundaciones repentinas para varios municipios del norte de Puerto Rico.

Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Naranjito, Toa Alta, y Toa Baja están bajo esta alerta hasta las 3:00 p.m., informó la agencia meteorológica.

Mientras, se emitió un comunicado especial sobre las condiciones del tiempo hasta la 1:00 p.m. para zonas del sur del país.

En el boletín de las 11:00 a.m., el ojo de Erin está cerca de la latitud 21.7 norte, longitud 67.4 oeste, y se mueve en dirección hacia el oeste-noroeste a cerca de 13 mph.

“Se espera este movimiento general hoy, seguido de un giro gradual al norte el lunes y el martes. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el núcleo de Erin pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas esta noche y el lunes”, informó el CNH.

“Las bandas exteriores de Erin continuarán produciendo áreas de fuertes lluvias hoy a través de Puerto Rico. Se esperan lluvia adicional de 2 a 4 pulgadas, con cantidades localmente más altas de 6pulgadas, en todo Puerto Rico hasta el lunes, así como las Turcas y Caicos, y las Bahamas del este a través de la Isla de San Salvador hasta el martes. Inundaciones repentinas e urbanas localmente considerables, junto con deslizamientos de tierra o deslizamientos de tierra, son posibles”, detalló el CNH en su boletín de las 11:00 a.m.

Tags
Breaking NewsHuracán ErinTemporada de huracanes
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: