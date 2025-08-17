Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología emitió la tarde del domingo un aviso de inundaciones repentinas para varios municipios del norte de Puerto Rico.

Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Naranjito, Toa Alta, y Toa Baja están bajo esta alerta hasta las 3:00 p.m., informó la agencia meteorológica.

Mientras, se emitió un comunicado especial sobre las condiciones del tiempo hasta la 1:00 p.m. para zonas del sur del país.

En el boletín de las 11:00 a.m., el ojo de Erin está cerca de la latitud 21.7 norte, longitud 67.4 oeste, y se mueve en dirección hacia el oeste-noroeste a cerca de 13 mph.

“Se espera este movimiento general hoy, seguido de un giro gradual al norte el lunes y el martes. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el núcleo de Erin pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas esta noche y el lunes”, informó el CNH.

PUBLICIDAD