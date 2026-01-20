Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Fuera del agua! Alertan sobre condiciones peligrosas para bañistas y navegantes

Persiste un riesgo alto de corrientes marinas para las costas norte y este, incluyendo a Culebra

20 de enero de 2026 - 8:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Prevalece una advertencia para embarcaciones pequeñas. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió este martes que persisten condiciones peligrosas para navegantes y bañistas debido a un patrón de vientos fuertes que mantiene el mar picado.

La meteoróloga María Novoa, del SNM, informó que continúa en efecto un riesgo alto de corrientes marinas para las costas norte y este, incluyendo a Culebra, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones.

“Lamentablemente, ayer tuvimos una tragedia, por lo que hacemos un llamado a la prudencia. Las playas no están aptas para los bañistas”, expresó.

La meteoróloga recomendó que, de acudir a la playa, las personas permanezcan en la orilla o, preferiblemente, opten por playas del sur, donde las condiciones marítimas suelen ser más favorables bajo este patrón.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Agregó que, a su vez, prevalece una advertencia para embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico y el Caribe, así como en las aguas costeras al este de la isla y el pasaje de Anegada.

“(La advertencia) estará hasta al menos la noche del miércoles, aunque no dudamos que se extienda”, anticipó.

Ayer, lunes, las autoridades recuperaron el cuerpo de una persona que fue arrastrada por corrientes marinas en una playa de Arecibo durante el domingo. El joven fue identificado como Josué Yamil Rodríguez Marrero, de 21 años y residente del pueblo de Corozal.

Condiciones de brisa fuerte

Novoa alertó, además, sobre condiciones de brisa fuerte a ventosa, por lo que instó a asegurar objetos sueltos, particularmente aquellos que se encuentren en áreas exteriores.

En cuanto al tiempo, Novoa explicó que los aguaceros se han vuelto más pasajeros debido a los vientos.

Como resultado, no se esperan acumulaciones de lluvia significativas, aunque podría registrarse actividad limitada en sectores del noreste durante la mañana.

En la tarde, existe la posibilidad de convección sobre el interior y el oeste de Puerto Rico, sin que se anticipen eventos significativos.

No obstante, anticipó un aumento en la humedad desde la noche del miércoles hacia el jueves, lo que podría provocar un incremento en la actividad de lluvias. Tampoco se descarta la posibilidad de tronadas aisladas.

