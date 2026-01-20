¡Fuera del agua! Alertan sobre condiciones peligrosas para bañistas y navegantes

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió este martes que persisten condiciones peligrosas para navegantes y bañistas debido a un patrón de vientos fuertes que mantiene el mar picado.

La meteoróloga María Novoa, del SNM, informó que continúa en efecto un riesgo alto de corrientes marinas para las costas norte y este, incluyendo a Culebra, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones.

“Lamentablemente, ayer tuvimos una tragedia, por lo que hacemos un llamado a la prudencia. Las playas no están aptas para los bañistas”, expresó.

La meteoróloga recomendó que, de acudir a la playa, las personas permanezcan en la orilla o, preferiblemente, opten por playas del sur, donde las condiciones marítimas suelen ser más favorables bajo este patrón.

Agregó que, a su vez, prevalece una advertencia para embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico y el Caribe, así como en las aguas costeras al este de la isla y el pasaje de Anegada.

“(La advertencia) estará hasta al menos la noche del miércoles, aunque no dudamos que se extienda”, anticipó.

Ayer, lunes, las autoridades recuperaron el cuerpo de una persona que fue arrastrada por corrientes marinas en una playa de Arecibo durante el domingo. El joven fue identificado como Josué Yamil Rodríguez Marrero, de 21 años y residente del pueblo de Corozal.

Condiciones de brisa fuerte

Novoa alertó, además, sobre condiciones de brisa fuerte a ventosa, por lo que instó a asegurar objetos sueltos, particularmente aquellos que se encuentren en áreas exteriores.

En cuanto al tiempo, Novoa explicó que los aguaceros se han vuelto más pasajeros debido a los vientos.

Como resultado, no se esperan acumulaciones de lluvia significativas, aunque podría registrarse actividad limitada en sectores del noreste durante la mañana.

En la tarde, existe la posibilidad de convección sobre el interior y el oeste de Puerto Rico, sin que se anticipen eventos significativos.