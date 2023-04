El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió esta mañana que una fuerte brisa y un pulso de marejada del norte, que comenzó a llegar ayer a la región, mantendrán peligrosas las condiciones marítimas y costeras a través de la mayoría de las playas en Puerto Rico.

No obstante, ese no es el único peligroso en materia de condiciones del tiempo para este sábado, sino que, además, existe un riesgo elevado de propagación de incendios forestales para pueblos del sur, interior y oeste de la isla.

Sin embargo, ante la probabilidad de que un alto número de personas planifique visitar las playas este fin de semana, víspera de Semana Santa, el meteorólogo David Sánchez Rivera exhortó a la población a tomar en cuenta las advertencias que están en efecto.

“Lo importante es que sepan del peligro de las condiciones marítimas. Tenemos oleaje hasta siete pies y oleas rompientes de 5 a 7 pies”, apuntó el experto a El Nuevo Día.

Las advertencias en efecto por condiciones marítimas peligrosas son:

- Riesgo alto de corrientes marinas para Culebra, el norte-central, noreste, noroeste y la vecindad de San Juan hasta la noche de mañana, domingo.

- Una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para aguas mar fuera del Atlántico, aguas del norte de Puerto Rico y pasajes locales, específicamente hasta 10 millas náuticas de la costa. Estará en efecto hasta las 8:00 a.m. del próximo lunes, 3 de abril.

La advertencia de operadores de embarcaciones pequeñas establece que oleaje en aguas mar afuera del Atlántico podría alcanzar hasta 9 pies y que el viento podría estar soplando en esas aguas entre 15 a 25 nudos, con ráfagas de hasta 30 nudos.

Mientras, el boletín de corrientes marinas señala que, durante este fin de semana, las olas rompientes podrían fluctuar entre 6 a 9 pies, lo que representa condiciones peligrosas para cualquier bañista.

La persona que quede atrapada en una corriente marina debe conocer cuatro pasos importantes:

- No luche contra la corriente.

- Nade paralelo a la orilla hasta que la corriente se debilite y pueda, entonces, nadar hacia la orilla.

- Si no logra escapar, manténgase flotando

- Si necesita ayuda, grite o agite los brazos

Entretanto, Sánchez Rivera apuntó que parte del riesgo elevado de propagación de incendios forestales se debe al aumento en la velocidad del viento. Para las áreas bajo riesgo, los valores de humedad relativa seguirán bajos, por lo que existen condiciones propensas al desarrollo de estos siniestros.

Ante eso, el SNM exhortó a la población a evitar cualquier actividad que podría representar el inicio de incendios forestales, por ejemplo: no haga fogatas, no lance colillas de cigarrillos, no queme material vegetativo ni basura, no pase vehículos de motor sobre terrenos secos, no lance botellas de cristal a ningún terreno, no provoque ningún incendio malicioso.

El Código Penal de Puerto Rico establece en su artículo 232 que “toda persona que incendie montes, sembrados, pastos, bosques o plantaciones ajenos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años”. Sin embargo, si un incendio forestal, provocado por cualquier persona, representa un peligro para la vida, salud o integridad física de otras personas, la pena conllevará un término fijo de 8 años.

Respecto al resto de las condiciones del tiempo, el meteorólogo indicó que los vientos aumentaron su velocidad y, con eso, es posible la entrada de parchos de humedad en ocasiones.

“Hay unos aguaceros ahora mismo en el este-interior y por todo norte-noroeste y es que los vientos están más fuertes que ayer y por eso veríamos una leve mejoría luego de la media mañana de hoy y ya en la tarde volveríamos a ver lluvias en el oeste”, precisó.

La temperatura promedio (normal) para una fecha como hoy en San Juan es de 86 grados Fahrenheit (°F). Mientras, el récord de temperatura máxima para hoy es de 93 °F y data del 1984.

Acerca de las posiciones del sol, el amanecer fue a las 6:19 a.m., mientras que la puesta del sol debe darse a las 6:38 p.m. El mediodía solar debe concretarse a las 12:28 p.m.