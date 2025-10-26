Opinión
26 de octubre de 2025
81°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hidrátese si tendrá actividades al aire libre: esperan índice de calor de sobre 100 grados Fahrenheit

En la tarde del domingo se podrían formar tronadas en algunos sectores

26 de octubre de 2025 - 7:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los índices de calor más altos se esperan en zonas urbanas y costeras. (Ross D. Franklin)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera que los índices de calor este domingo puedan superar los 100 grados Fahrenheit en algunos sectores urbanos y costeros de Puerto Rico.

El meteorólogo del SNM Manuel Ramos explicó que el calor aumentaría en comparación con los pasados días debido a que habrá “menos cobertura de nubes”, que estaban asociadas al paso por la región del sistema que ahora es el huracán Melissa, que amenaza a Jamaica y Haití tras intensificarse de categoría uno ayer a categoría cuatro este domingo.

En el caso de Puerto Rico, Ramos detalló que actualmente los vientos llegan desde el sureste, moviendo algo de condiciones de humedad que dejarían aguaceros en el este durante horas de la mañana.

Mientras, también espera lluvias en la costa sur de la isla, aunque no tan fuerte como en los pasados días. Las lluvias causaron inundaciones en municipios del sur, como Guánica.

Asimismo, para horas de la tarde, se anticipa “un patrón más de temporada, con aguaceros y tronadas formándose en el interior hacia el noroeste, y de El Yunque hacia la zona metropolitana”.

En cuanto a las condiciones del mar, Ramos explicó que el SNM tiene en efecto un comunicado para que operadores de pequeñas embarcaciones ejerzan precaución “en aguas de mar afuera del Atlántico”.

“Hay oleaje de cinco a seis pies”, comentó.

En aguas costeras se esperan olas de tres a cinco pies, mientras que tienen un pronóstico de riesgo moderado en las costas del oeste, norte y este de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra.

“Corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles en las zonas de olas rompientes al igual que en las cercanías de arrecifes y muelles”, recordó el SNM.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
