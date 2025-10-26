Hidrátese si tendrá actividades al aire libre: esperan índice de calor de sobre 100 grados Fahrenheit

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera que los índices de calor este domingo puedan superar los 100 grados Fahrenheit en algunos sectores urbanos y costeros de Puerto Rico.

El meteorólogo del SNM Manuel Ramos explicó que el calor aumentaría en comparación con los pasados días debido a que habrá “menos cobertura de nubes”, que estaban asociadas al paso por la región del sistema que ahora es el huracán Melissa, que amenaza a Jamaica y Haití tras intensificarse de categoría uno ayer a categoría cuatro este domingo.

En el caso de Puerto Rico, Ramos detalló que actualmente los vientos llegan desde el sureste, moviendo algo de condiciones de humedad que dejarían aguaceros en el este durante horas de la mañana.

Mientras, también espera lluvias en la costa sur de la isla, aunque no tan fuerte como en los pasados días. Las lluvias causaron inundaciones en municipios del sur, como Guánica.

Asimismo, para horas de la tarde, se anticipa “un patrón más de temporada, con aguaceros y tronadas formándose en el interior hacia el noroeste, y de El Yunque hacia la zona metropolitana”.

En cuanto a las condiciones del mar, Ramos explicó que el SNM tiene en efecto un comunicado para que operadores de pequeñas embarcaciones ejerzan precaución “en aguas de mar afuera del Atlántico”.

“Hay oleaje de cinco a seis pies”, comentó.

En aguas costeras se esperan olas de tres a cinco pies, mientras que tienen un pronóstico de riesgo moderado en las costas del oeste, norte y este de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra.