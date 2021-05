El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) reveló hoy, jueves, su pronóstico oficial sobre la temporada de huracanes 2021 en el que otorgó un 60% de probabilidad para que la actividad ciclónica esté por encima de lo normal.

La agencia pronosticó un rango probable de 13 a 20 tormentas nombradas (vientos de 39 mph o más), de los cuales de 6 a 10 podrían convertirse en huracanes (vientos de 74 mph o más) y, de esos ciclones, de 3 a 6 serán huracanes de fuerza mayor (categoría 3, 4 o 5; con vientos de 111 mph o más).

Este sería el sexto año consecutivo en que la NOAA anticipa una temporada de huracanes por encima de lo normal.

El director del Centro de Predicción Climática, Matthew Rossencrans, explicó en una conferencia de prensa que factores como las anomalías en las temperaturas de la superficie del océano Atlántico, así como el flujo del viento, promoverá una actividad sobre lo normal de la temporada.

“Basado en nuestros pronósticos y estadísticas iniciales no esperamos que la temporada de huracanes de este año sea igual de activa que en el 2020. Sin embargo, sí estimamos una conducta por encima de lo normal”, explicó Rossencrans.

El año pasado, las estadísticas de la NOAA pronosticaban en mayo del 2020 la formación de 13 a 19 tormentas nombradas, de las cuales de 6 a 10 podían convertirse en huracanes, incluyendo de 3 a 6 huracanes mayores.

Sin embargo, la temporada culminó como la más activa en la historia debido a que fueron 30 tormentas nombradas de las que 13 alcanzaron fuerza de huracán y seis de estos sobrepasaron la categoría 3, vientos de más de 110 millas por hora. Además, 10 de los 30 ciclones que se formaron tuvieron una rápida intensificación, lo que implica que subieron más de 30 nudos en sus vientos en un mismo día.

Estimados de formación ciclónica para la Temporada de huracanes 2021. (NOAA)

El administrador de la NOAA, Ben Friedman, recalcó en que la actividad ciclónica del año pasado debe servirle a la población para no subestimar los estimados del pronóstico y completar sus planes de emergencia.

“Si estás en una zona de huracanes, ahora es el momento de que revises tus planes de emergencia. Los huracanes no solo son vientos fuertes, sino también eventos de lluvia. Además, enfatizo en que desde el año pasado la NOAA ha estado mejorando y apostando a la precisión de sus productos”, indicó Friedman.

El coordinador de alertas del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Ernesto Morales, enfatizó, en entrevista con El Nuevo Día, en que este pronóstico debe servirle a la población para tener claro que no pueden esperar a prepararse cuando se anuncie una tormenta, sino desde ahora.

“Va a ser una temporada bastante activa. Pero es bien importante que se entienda que este pronóstico no es un pronóstico para la toma de decisiones, la decisión tiene que estar hecha. Nosotros tenemos que estar preparados para esta temporada ya que solamente toma un ciclón para afectarnos. Este es el precio que tenemos que pagar por estar viviendo en el paraíso del trópico, por lo tanto siempre hay un potencial para nosotros”, expresó Morales.

El meteorólogo destacó que por segundo año consecutivo la isla entra a la temporada de huracanes cargando con los estragos de un evento de sequía que ya va para su tercer mes sin eventos vigorosos de lluvia. De hecho, actualmente la isla acumula un déficit de lluvia que supera las seis pulgadas de precipitación en un período de 90 días (tres meses).

No obstante, el final de la sequía pudiera ser tan abrupto como el año pasado, recordó Morales, cuando no fue hasta la llegada de la tormenta tropical Isaías que la isla experimentó lluvias torrenciales que culminaron con las condiciones secas. Ante eso, estableció que es importante que no se subestimen las advertencias por fuertes lluvias, que pudieran causar igual o más daño que un sistema ciclónico con vientos fuertes.

“No podemos bajar la guardia cuando el sistema no tenga un título de depresión, tormenta o huracán. Si el Servicio Nacional de Meteorología está hablando de que el impacto va a ser fuertes lluvias creando o incrementando el potencial de inundaciones hay que enfocarnos en eso. No se enfoquen en el centro del sistema, sino en el todo y cuáles serán los impactos”, puntualizó.

La temporada de huracanes se extiende desde el 1 de junio al 30 de noviembre. Durante ese período, el pico de la temporada será desde agosto hasta octubre.