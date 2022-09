La tormenta tropical Fiona, la sexta de esta temporada de huracanes, aumentó sus vientos máximos sostenidos a 60 millas por hora (mph), según el boletín de las 5:00 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Asimismo, emitieron una vigilancia de tormenta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Esto significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área bajo vigilancia, generalmente, dentro de las próximas 48 horas. Es decir, el sábado.

¿Dónde se encuentra? Actualmente, el centro de Fiona está en la latitud 16.3 grados Norte y longitud 55.4 grados Oeste; puntualmente, a 425 millas al este de las Islas de Sotavento. Se mueve al oeste a 14 mph.

Imagen satelital de la tormenta tropical Fiona. (NHC/NOAA)

¿Cuánta lluvia caerá? Se espera que el fenómeno atmosférico deje entre cuatro a seis pulgadas de lluvia en Puerto Rico. Sin embargo, los meteorólogos proyectan que áreas aisladas del país, mayormente en la mitad este del archipiélago, podrían recibir hasta 10 pulgadas de lluvia.

Estimaciones de precipitación de lluvia para Puerto Rico durante el fin de semana. (Captura)

¿Hay alerta de inundaciones? De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en San Juan, ya emitió una vigilancia de inundaciones repentinas para Puerto Rico que estará vigente desde la noche de mañana, viernes, hasta el próximo lunes. Estas lluvias también pueden ocasionar deslizamientos de lodo y rocas.

“Es posible que se produzcan impactos de inundaciones considerables en las partes orientales de Puerto Rico”, alerta el reporte de la tarde del NHC.

¿Cuán grande es Fiona? Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 140 millas, principalmente al norte de su centro de circulación. Esta mañana, este campo de vientos sostenidos se situaba al oeste del centro de circulación del ciclón.

¿Cuándo pasaría por Puerto Rico? “Se espera un movimiento hacia el oeste con alguna disminución en la velocidad de avance hasta el sábado por la noche, con un posible giro hacia el oeste-noroeste el domingo. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Fiona se mueva a través de las Islas de Sotavento el viernes por la noche y el sábado temprano, y se mueva cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico desde el sábado hasta el domingo”, establece la agencia en su boletín.

Vigilancias y avisos de tormenta

Por otro lado, el NHC indicó que existe un aviso de tormenta para Antigua y Barbuda, San Cristóbal, Nevis, Montserrat, Anguila, San Eustaquio, Saba, St. Maarten, Guadalupe, San Bartolomé y San Martín.

Este aviso significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lugar dentro del área en las próximas 36 horas.

Mientras, la vigilancia de tormenta tropical está vigente para Puerto Rico —incluidos Vieques y Culebra—, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas.

Ubicación de Fiona de camino al Caribe en una imagen satelital de la NOAA. (NHC/NOAA)

Logró un fortalecimiento sustancial

Distinto a lo que se esperaba en consideración con las condiciones atmosféricas que enfrentaba ayer, miércoles, el centro de circulación de este ciclón -que en ese momento correspondía a una depresión tropical- prevaleció frente a la zona de vientos cortantes y logró un fortalecimiento sustancial: aumentó sus vientos sostenidos en 15 mph en menos de 24 horas.

No obstante, el NHC precisó en su análisis de las 5:00 a.m. que la tormenta aún se encuentra en un área donde hay vientos cortantes y aire seco, por lo que no se proyecta una intensificación mayor en las próximas horas.

Incluso, no es hasta dentro de 120 horas (cinco días) que la agencia vislumbra un posible aumento en los vientos sostenidos a 65 mph.

Asimismo, anticipó que Puerto Rico podría entrar bajo una vigilancia de tormenta tropical durante el día de hoy, debido a que condiciones de tormenta tropical podrían comenzar a experimentarse en la isla desde el sábado en la mañana, aunque el centro de circulación pasaría, en su punto más cercano, entre la noche del sábado al domingo.

Esa proyección, sin embargo, podría cambiar, porque está sujeto al movimiento de traslación de la tormenta.

La agencia meteorológica precisó en un boletín intermedio a las 8:00 a.m. que el centro de circulación de Fiona estaba situado en la latitud 16.6 grados Norte y longitud 53.6 grados Oeste, a unas 545 millas al este de las Antillas Menores.

La presión barométrica de la tormenta era, a esa hora, de 1002 milibares (mb).

Entre las razones para una baja probabilidad de intensificación, resalta el hecho de que el centro de circulación de Fiona está expuesto al oeste del campo de vientos de fuerza de tormenta. Dicho de otra manera, los vientos sostenidos no rodean actualmente el centro de circulación, sino que están situados en el cuadrante este-noreste del centro.

Una tormenta con un centro de circulación expuesto, como el caso de Fiona, representa una complejidad para la consideración de pronósticos a largo plazo en materia de intensidad y trayectoria, puesto que podría debilitarse, fortalecerse o permanecer igual.

De momento, el pronóstico sigue con una alta incertidumbre y margen de error, porque los análisis se basan en datos tomados de mediciones satelitales y no in-situ (directamente en la tormenta).

Para precisar los datos, un avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AF, en inglés) tiene programado un vuelo de reconocimiento dentro del sistema para las 10:15 a.m. de este jueves.

Impactos potenciales para Puerto Rico

Al igual y como se informó ayer, el NHC y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan insisten en que, independientemente de la intensidad de Fiona, Puerto Rico experimentará lluvias en exceso durante todo el fin de semana.

En análisis de impacto en lluvias realizado por el NHC, y que fue anticipado desde ayer por el SNM, sugiere que la isla -incluidos Vieques y Culebra- podría recibir entre tres a seis pulgadas de lluvia, con áreas aisladas que recibirían hasta ocho pulgadas de precipitación.

Las lluvias podrían generar inundaciones de carácter urbanas y repentinas, así como deslizamientos de terreno en áreas elevadas y ríos fuera de su cauce. Actualmente, la mayoría de los ríos corren con caudales por encima de lo normal y los terrenos están saturados, por lo que cualquier evento prolongado de lluvias puede crear riesgos que amenacen vida y propiedad.

Además, con las tronadas más fuertes se podrían experimentar vientos en ráfagas con velocidades mayores a los vientos sostenidos.

Por su parte, el director interino del SNM, Ernesto Morales, recalcó más temprano esta mañana que, aunque Fiona podría representar un impacto directo para la isla, no se puede ver el sistema como un punto en el mapa, sino entender que se trata de un amplio campo de nubes y lluvias que podrían dejar acumulaciones significativas en toda la isla.

“Esto es un acumulación (de lluvia) de tres días. Ya el sábado, domingo y lunes podríamos estar bajo los efectos de la humedad de Fiona. [...] Si seguimos el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, va a ser un impacto directo. Pero es bien importante señalar que esto no es (el huracán) María, esto no es (el huracán) Irma. Esto será una tormenta tropical con vientos sostenidos entre 50 a 60 millas por hora”, señaló el meteorólogo en entrevista radial (WKAQ 580).

Otro de los potenciales impactos en la región serán las condiciones marítimas. Aunque no se proyecta un fuerte evento de marejadas producto de la cercanía del ciclón, es posible que aumente el riesgo de corrientes marinas y el oleaje en las aguas del mar Caribe, por lo que durante el fin de semana no debería haber nadie en las playas.