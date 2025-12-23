¿Lloverá en Nochebuena? Esto es lo que se espera

El patrón típico de la temporada continuará afectando a Puerto Rico este martes, con aguaceros pasajeros en el norte y este de la isla, y condiciones marítmas que se tornarán peligrosas.

Ante este panorama, la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), exhortó a los conductores a que transiten con precaución, ante la posibilidad de acumulación de agua en las vías, especialmente en áreas de pobre drenaje. Aunque se anticipa actividad de lluvia en horas de la tarde, no se espera un riesgo acumulativo significativo.

La científica anticipó que, para Nochebuena y Navidad, la humedad continuará presente debido a la cercanía de un frente frío, que en combinación con una vaguada, podría favorecer el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas.

Estas condiciones podrían afectar principalmente sectores del norte y este de la isla, así como algunos municipios del interior.

“Podríamos ver períodos intermintentes de lluvia. Así que las personas que tengan actividades al aire libre deben tener eso en mente. Tengan un plan B, una carpa cerquita por si acaso”, recomendó.

En cuanto a las temperaturas, el “friíto navideño” continuará haciéndose sentir, con valores más frescos.

Mientras, un aumento en los vientos y la llegada de una marejada del norte aumentará el oleaje. Como resultado, se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, que se activará a partir del mediodía.

De igual forma, a partir de las 6:00 p.m., entrará en vigor un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte y este.

“El lechón se va a comer en casa. Por favor, eviten playas con alto riesgo”, reiteró la meteoróloga.