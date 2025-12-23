Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Lloverá en Nochebuena? Esto es lo que se espera

Antes de hacer planes, conoce cómo estará el tiempo

23 de diciembre de 2025 - 8:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un aumento en los vientos y la llegada de una marejada del norte aumentará el oleaje. (Suministrada/Giordano Figueroa Santiago)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El patrón típico de la temporada continuará afectando a Puerto Rico este martes, con aguaceros pasajeros en el norte y este de la isla, y condiciones marítmas que se tornarán peligrosas.

Ante este panorama, la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), exhortó a los conductores a que transiten con precaución, ante la posibilidad de acumulación de agua en las vías, especialmente en áreas de pobre drenaje. Aunque se anticipa actividad de lluvia en horas de la tarde, no se espera un riesgo acumulativo significativo.

La científica anticipó que, para Nochebuena y Navidad, la humedad continuará presente debido a la cercanía de un frente frío, que en combinación con una vaguada, podría favorecer el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas.

Estas condiciones podrían afectar principalmente sectores del norte y este de la isla, así como algunos municipios del interior.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Podríamos ver períodos intermintentes de lluvia. Así que las personas que tengan actividades al aire libre deben tener eso en mente. Tengan un plan B, una carpa cerquita por si acaso”, recomendó.

En cuanto a las temperaturas, el “friíto navideño” continuará haciéndose sentir, con valores más frescos.

Mientras, un aumento en los vientos y la llegada de una marejada del norte aumentará el oleaje. Como resultado, se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, que se activará a partir del mediodía.

De igual forma, a partir de las 6:00 p.m., entrará en vigor un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte y este.

“El lechón se va a comer en casa. Por favor, eviten playas con alto riesgo”, reiteró la meteoróloga.

En Caguas, el Encendido de la Navidad Criolla fue una noche inolvidable que reunió a miles de familias en un ambiente de música, tradición y espíritu navideño. Las fiestas, celebradas el viernes, 28 de noviembre, desde las 5:00 p.m., se extendieron a lo largo de todo el centro urbano de la Ciudad Criolla.La actividad incluyó el encendido oficial de las luminarias y decoraciones que engalanarán la plaza pública y sus alrededores durante toda la temporada.
1 / 16 | ¡Llegó la Navidad! Así celebran miles de personas alrededor de Puerto Rico. En Caguas, el Encendido de la Navidad Criolla fue una noche inolvidable que reunió a miles de familias en un ambiente de música, tradición y espíritu navideño. - Suministrada
Tags
Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: