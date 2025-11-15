Opinión
Suscriptores
15 de noviembre de 2025
81°despejado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lluvias fuertes y posibles tormentas eléctricas por los remanentes de un frente frío y una vaguada

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones

15 de noviembre de 2025 - 8:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas en la costa norte de la isla. (David Villafañe)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Los remanentes de un frente frío que se acerca al área, junto con la humedad asociada y la interacción con una vaguada en la región, favorecerán el desarrollo de lluvias y tronadas esta tarde en Puerto Rico, informó el meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el científico, las condiciones inestables comenzarán a sentirse cerca del mediodía, cuando el aumento en la humedad permita el desarrollo de aguaceros de moderados a fuertes.

Estas lluvias podrían ocasionar inundaciones urbanas y en zonas propensas cercanas a las montañas, así como tormentas eléctricas aisladas con potencial de rayos.

“No se descartan episodios de lluvia fuerte y actividad eléctrica durante la tarde”, adelantó Anselmi.

En el ámbito marítimo, indicó que el oleaje se mantiene en alrededor de cuatro pies en aguas del océano Atlántico, mientras que en el Caribe fluctúa entre dos y tres pies.

Por otro lado, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas en la costa norte de la isla.

Aunque las condiciones han mejorado en comparación con el jueves y viernes, Anselmi exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta durante los próximos días, ya que la llegada de pulsos asociados a una marejada podría incrementar el riesgo de corrientes marinas en la costa norte la próxima semana.

Tags
Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
Noticias
