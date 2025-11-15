Lluvias fuertes y posibles tormentas eléctricas por los remanentes de un frente frío y una vaguada

Los remanentes de un frente frío que se acerca al área, junto con la humedad asociada y la interacción con una vaguada en la región, favorecerán el desarrollo de lluvias y tronadas esta tarde en Puerto Rico, informó el meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el científico, las condiciones inestables comenzarán a sentirse cerca del mediodía, cuando el aumento en la humedad permita el desarrollo de aguaceros de moderados a fuertes.

Estas lluvias podrían ocasionar inundaciones urbanas y en zonas propensas cercanas a las montañas, así como tormentas eléctricas aisladas con potencial de rayos.

“No se descartan episodios de lluvia fuerte y actividad eléctrica durante la tarde”, adelantó Anselmi.

En el ámbito marítimo, indicó que el oleaje se mantiene en alrededor de cuatro pies en aguas del océano Atlántico, mientras que en el Caribe fluctúa entre dos y tres pies.

Por otro lado, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas en la costa norte de la isla.