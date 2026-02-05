Lluvias menos persistentes y oleaje fuerte continuarán afectando a Puerto Rico

Pese a que el sistema frontal continúa alejándose de Puerto Rico, este jueves la isla volverá a experimentar otro día lluvioso, aunque con aguaceros menos persistentes que los registrados durante el resto de la semana.

“Vemos que los vientos están trayendo parchos de humedad y nuobsidad. Llegarán aguaceros pero no serán tan constantes”, informó el meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante la mañana, se anticipan lluvias sobre sectores del este, el interior y áreas del sur. En horas de la tarde, la actividad de aguaceros se concentrará mayormente en el norte y noroeste, así como en zonas del interior.

En cuanto a las condiciones marítimas, se espera una mejoría gradual a lo largo del día.

Sin embargo, el oleaje continúa peligroso, con olas rompientes de entre nueve y 10 pies, por lo que se mantiene vigente una advertencia de resacas fuertes al menos hasta el mediodía de hoy.

Asimismo, persiste un riesgo alto de corrientes marinas peligrosas para las playas del norte y Culebra, condición que se espera continúe al menos hasta la mañana del sábado.

De cara a los próximos días, el panorama marítimo podría volver a deteriorarse, ya que se anticipa que otra fuerte marejada del norte llegue a principios de la próxima semana.

En el ámbito atmosférico, aunque se espera una relativa mejoría durante el fin de semana, el pronóstico apunta al regreso de humedad asociada a una vaguada y a la aproximación de otro sistema frontal.

Como resultado, las condiciones del tiempo podrían deteriorarse nuevamente desde la tarde del sábado hacia el domingo, con un aumento en la humedad y la inestabilidad.