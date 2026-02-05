Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lluvias menos persistentes y oleaje fuerte continuarán afectando a Puerto Rico

Aunque el sistema frontal se aleja, parchos de humedad provocarán aguaceros aislados

5 de febrero de 2026 - 8:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se esperan olas rompientes de entre nueve y 10 pies. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Pese a que el sistema frontal continúa alejándose de Puerto Rico, este jueves la isla volverá a experimentar otro día lluvioso, aunque con aguaceros menos persistentes que los registrados durante el resto de la semana.

“Vemos que los vientos están trayendo parchos de humedad y nuobsidad. Llegarán aguaceros pero no serán tan constantes”, informó el meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante la mañana, se anticipan lluvias sobre sectores del este, el interior y áreas del sur. En horas de la tarde, la actividad de aguaceros se concentrará mayormente en el norte y noroeste, así como en zonas del interior.

En cuanto a las condiciones marítimas, se espera una mejoría gradual a lo largo del día.

Sin embargo, el oleaje continúa peligroso, con olas rompientes de entre nueve y 10 pies, por lo que se mantiene vigente una advertencia de resacas fuertes al menos hasta el mediodía de hoy.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Asimismo, persiste un riesgo alto de corrientes marinas peligrosas para las playas del norte y Culebra, condición que se espera continúe al menos hasta la mañana del sábado.

De cara a los próximos días, el panorama marítimo podría volver a deteriorarse, ya que se anticipa que otra fuerte marejada del norte llegue a principios de la próxima semana.

En el ámbito atmosférico, aunque se espera una relativa mejoría durante el fin de semana, el pronóstico apunta al regreso de humedad asociada a una vaguada y a la aproximación de otro sistema frontal.

Como resultado, las condiciones del tiempo podrían deteriorarse nuevamente desde la tarde del sábado hacia el domingo, con un aumento en la humedad y la inestabilidad.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Tags
Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: