Marejada del noreste mantiene un alto riesgo de corrientes marinas

La llegada de una marejada del noreste mantendrá un riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte y el este de Puerto Rico hasta al menos el jueves, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según la meteoróloga Rosalina Vázquez, el oleaje asociado a la marejada oscilará entre cuatro y seis pies, lo que generará condiciones marítimas peligrosas y potencialmente mortales, especialmente cerca de muelles, arrecifes y rompeolas.

Ante este panorama, el SNM exhortó a la ciudadanía a evitar nadar en playas no vigiladas y a seguir las recomendaciones de los salvavidas y autoridades locales.

Asimismo, recomendó a los operadores de embarcaciones, en particular a los de embarcaciones pequeñas, ejercer precaución debido a mares picados a través de la mayoría de las aguas regionales.