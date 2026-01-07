Marejada del noreste mantiene un alto riesgo de corrientes marinas
De otra parte, podrían registrarse aguaceros pasajeros en sectores del oeste y sur
7 de enero de 2026 - 8:23 AM
La llegada de una marejada del noreste mantendrá un riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte y el este de Puerto Rico hasta al menos el jueves, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
Según la meteoróloga Rosalina Vázquez, el oleaje asociado a la marejada oscilará entre cuatro y seis pies, lo que generará condiciones marítimas peligrosas y potencialmente mortales, especialmente cerca de muelles, arrecifes y rompeolas.
Ante este panorama, el SNM exhortó a la ciudadanía a evitar nadar en playas no vigiladas y a seguir las recomendaciones de los salvavidas y autoridades locales.
Asimismo, recomendó a los operadores de embarcaciones, en particular a los de embarcaciones pequeñas, ejercer precaución debido a mares picados a través de la mayoría de las aguas regionales.
Aunque la vaguada que ha estado afectando la región continúa alejándose, Vázquez indicó que aún podrían registrarse aguaceros pasajeros, con un aumento en la actividad de lluvias durante la tarde, especialmente en sectores del oeste y sur de la isla.
