10 de noviembre de 2025
Masa de aire seco trae tiempo estable para Puerto Rico

Las condiciones también permitirían el disfrute del mar para el inicio de semana, que incluye un día feriado

10 de noviembre de 2025 - 7:43 AM

Las condiciones del mar se esperan tranquilas hasta el jueves, cuando llegaría una marejada al área de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Después de varios días con ondas tropicales, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera tiempo mayormente soleado para Puerto Rico con la llegada de aire seco a la región.

“Aunque algún aguacero pudiera llegar desde las aguas (del mar) a tierra, la realidad es que se espera una mejoría en las condiciones del tiempo”, indicó la meteoróloga del SNM, María Novoa.

“Para esta semana se esperan condiciones tranquilas y estables. No se descarta que haya algún aguacero, pero no será nada significativo”, agregó. “Tenemos una masa de aire seco que dominará durante la semana”.

Señaló que ese periodo de tiempo estable incluye mañana, martes, que es feriado.

En cuanto a las condiciones del mar, Novoa señaló que por el momento se entiende que pudiera haber un riesgo entre bajo a moderado de corrientes marinas, con temperaturas de temporada.

No será hasta el jueves que se espera que se deterioren las condiciones en el mar. Ese día se anticipa que el riesgo de corrientes marinas será alto, mientras que no se descarta que se emita un comunicado para operadores de embarcaciones pequeñas ante la llegada de una marejada.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
