Masa de aire seco trae tiempo estable para Puerto Rico

Después de varios días con ondas tropicales, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera tiempo mayormente soleado para Puerto Rico con la llegada de aire seco a la región.

“Aunque algún aguacero pudiera llegar desde las aguas (del mar) a tierra, la realidad es que se espera una mejoría en las condiciones del tiempo”, indicó la meteoróloga del SNM, María Novoa.

“Para esta semana se esperan condiciones tranquilas y estables. No se descarta que haya algún aguacero, pero no será nada significativo”, agregó. “Tenemos una masa de aire seco que dominará durante la semana”.

Señaló que ese periodo de tiempo estable incluye mañana, martes, que es feriado.

En cuanto a las condiciones del mar, Novoa señaló que por el momento se entiende que pudiera haber un riesgo entre bajo a moderado de corrientes marinas, con temperaturas de temporada.