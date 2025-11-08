Opinión
8 de noviembre de 2025
83°bruma
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Meteorología anticipa aguaceros y advierte sobre riesgo moderado de corrientes marinas en las playas

El paso de una onda tropical el domingo elevará el riesgo de inundaciones urbanas y de riachuelos

8 de noviembre de 2025 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aunque el riesgo no se considera alto, no se descarta la formación corrientes peligrosas que podrían representar una amenaza para los bañistas. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un patrón de poco aire seco prevalece hoy, sábado, sobre la región, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros en horas de la tarde en sectores del oeste, interior y noroeste de Puerto Rico.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que algunos de estos aguaceros podrían provocar acumulaciones de agua en las carreteras y tronadas aisladas.

“Pero no se espera que la actividad sea significativa”, señaló.

La científica advirtió que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas, incluyendo Vieques y Culebra.

Aunque el riesgo no se considera alto, no se descarta la formación de corrientes peligrosas que podrían representar una amenaza para los bañistas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Novoa indicó que se perfila como un día con un riesgo de calor limitado. Sin embargo, algunas zonas podrían alcanzar índices de calor de hasta 100 grados Fahrenheit.

Anticipó que mañana, domingo, se espera el paso de una onda tropical a través de la región, lo que aumentará significativamente el potencial desarrollo de aguaceros y tronadas, sobre todo en sectores del este y sureste de la isla, que podrían resultar más afectados.

En esas zonas, se perfila un riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
