Meteorología anticipa aguaceros y advierte sobre riesgo moderado de corrientes marinas en las playas

Un patrón de poco aire seco prevalece hoy, sábado, sobre la región, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros en horas de la tarde en sectores del oeste, interior y noroeste de Puerto Rico.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que algunos de estos aguaceros podrían provocar acumulaciones de agua en las carreteras y tronadas aisladas.

“Pero no se espera que la actividad sea significativa”, señaló.

La científica advirtió que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas, incluyendo Vieques y Culebra.

Aunque el riesgo no se considera alto, no se descarta la formación de corrientes peligrosas que podrían representar una amenaza para los bañistas.

Novoa indicó que se perfila como un día con un riesgo de calor limitado. Sin embargo, algunas zonas podrían alcanzar índices de calor de hasta 100 grados Fahrenheit.

Anticipó que mañana, domingo, se espera el paso de una onda tropical a través de la región, lo que aumentará significativamente el potencial desarrollo de aguaceros y tronadas, sobre todo en sectores del este y sureste de la isla, que podrían resultar más afectados.