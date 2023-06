El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió esta mañana una vigilancia de calor extremo para todo Puerto Rico e Islas Vírgenes, debido a que se esperan índices de calor entre 105 a 114 grados Fahrenheit (°F) desde este viernes hasta el próximo domingo, horas de la tarde.

Esta es la primera ocasión en la que, de cara a un evento importante de calor extremo, el SNM emite una vigilancia de calor extremo, desde comenzó la emisión de productos de advertencia por estas condiciones, en 2021.

Una vigilancia de calor extremo se emite cuando se espera que los valores del índice de calor alcancen o superen los 112 °F dentro de las próximas 12 a 48 horas. El producto persigue brindar a la población la información necesaria para que se prepare y planifique sus días con anticipación, considerando este riesgo a la salud pública.

La vigilancia entrará en efecto hoy, viernes, a las 5:00 p.m. y estará en vigor hasta la tarde del próximo domingo, 4 de junio. Los índices de calor se estarán experimentando por encima de los 105 °F entre las 10:00 a.m. a 5:00 p.m. de cada día.

PUBLICIDAD

No obstante, los pueblos entre Arecibo y Carolina serán los que mayor impacto tendrán de calor, debido a que los índices en esas áreas pudieran alcanzar, incluso, los 115 °F. Por ejemplo, estaciones no oficiales registraron ayer, jueves, un índice de calor de 125 °F en el área de Arecibo. Estos valores, contrario a la temperatura máxima, no marcan ningún récord de calor, por lo que no se emitió ningún informe respecto a eso.

Tampoco se alertó de alguna advertencia adicional, debido a que dicho valor fue de corta duración. Para que el SNM emita advertecias adicionales por calor extremo, un índice de calor como los 125 °F en Arecibo deberían registrarse por más de dos horas.

Tal y como anticipó ayer El Nuevo Día, las condiciones calurosas serán la principal amenaza del tiempo durante los próximos días y hasta el fin de semana, debido a que los factores que promueven el calor extremo (viento del sur, abundante humedad y altas temperaturas) prevalecerán hasta la próxima semana laboral.

Existe la posibilidad de que se desarrolle una ola de calor sobre la mitad norte de la isla, pero ese evento se confirmaría solo si, por tres días consecutivos, la temperatura máxima registrada supera por 5 grados Fahrenheit (°F) o más la temperatura máxima promedio (normal) en la estación meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, que está ubicada en los predios del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“Tome precauciones adicionales si usted trabaja o pasará tiempo al aire libre. Cuando sea posible, reprograme sus compromisos para horas tempranas en la mañana o tarde en la noche. Conozca y esté atento a sus síntomas para identificar cualquier agotamiento por el calor o por un golpe de calor. Utilice ropa cómoda y tome mucha agua”, expuso el SNM en su boletín.

PUBLICIDAD

El viento que se mantendrá soplando del sur será el principal factor detrás de estos eventos de calor extremo, por que mantendrá altas las temperaturas y moverá abundante humedad hasta la región. La combinación entre la humedad, la baja velocidad del viento y las altas temperaturas será lo que incidirá en los índices de calor (sensaciones térmicas) elevados.

Para comprender cuán importante es la humedad en correspondencia con el calor extremo, es meritorio recordar que el índice de calor es el valor en grados Fahrenheit de temperatura en la que el cuerpo humano experimenta el calor, debido a que la presencia de vapor de agua inhibe la oportunidad de que se evapore el sudor que produce el cuerpo para refrescarse.

Por lo tanto, aunque las temperaturas máximas se mantengan, por ejemplo, en los bajos 90 grados, la abundante presencia de humedad elevará sustancialmente la sensación de calor en el cuerpo humano.

Poblaciones en mayor riesgo al calor extremo:

Personas en los extremos de edad: recién nacidos, niños y ancianos

Mujeres embarazadas

Personas/individuos que viven solos en hogares unipersonales

Personas que viven bajo el umbral de pobreza

Personas que trabajan en espacios confinados con mala ventilación

Personas que trabajan al aire libre, expuestos a factores de alto riesgo como la luz solar directa o la alta humedad

Personas con discapacidades

Personas con condiciones de salud crónicas (obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, cáncer)

Personas que no tienen cobertura de seguro médico

Mujeres en menopausia

---

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés).