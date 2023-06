Por segundo día consecutivo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió un aviso de calor extremo para los pueblos desde Arecibo a Carolina ante la probabilidad de que los índices de calor fluctúen entre 105 a 115 grados Fahrenheit (°F).

Además, también existe una advertencia de calor extremo para pueblos del oeste, noroeste y la isla municipio de Culebra, donde las sensaciones térmicas (otra manera de reconocer los índices de calor) podrían fluctuar entre 108 a 111 °F. Ambos productos estarán en efecto desde las 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

El aviso de calor se emite cuando los índices de calor, que es el cálculo de la temperatura aparente (tras combinar la temperatura máxima con el vapor de agua en el ambiente), puede superar los 112 °F.

Estaciones meteorológicas no oficiales registraron ayer, jueves, un índice de calor de hasta 125 °F, particularmente, en el área de Arecibo. No obstante, dicho registro no duró mucho tiempo. Condiciones similares pudieran repetirse, por lo que la exhortación a la población es a prepararse.

Los pueblos bajo aviso de calor son: Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Arecibo, Barceloneta, Dorado, Florida, Manatí, Vega Alta y Vega Baja.

Los pueblos bajo advertencia de calor son: Aguadilla, Camuy, Hatillo, Isabela, Quebradillas, Aguada, Añasco, Hormigueros, Mayagüez, Moca, Rincón, San Germán y Culebra.

Las condiciones que promueven el calor extremo (viento del sur, abundante humedad y altas temperaturas) prevalecerán hasta la próxima semana laboral, por lo que es posible que el SNM emita más avisos de calor extremo (el nivel más alto en el sistema de advertencias por calor en la isla) durante los próximos días.

Condiciones como las planteadas bajo un aviso de calor representan un riesgo a la salud, porque pueden provocar un golpe de calor en las poblaciones más sensitivas, como anciano, niños y personas con enfermedades crónicas. El portal MayoClinic define el golpe de calor como la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 104 °F (40 °C) o más.

También se espera lluvia

Esta no será la única amenaza del tiempo para este viernes, puesto que el SNM, también, estipuló que hay un riesgo elevado de lluvia en exceso para la mitad sur de la isla, mayormente el sur, sureste y este, donde aguaceros que se desarrollen esta tarde pueden resultar en algunas inundaciones urbanas.

De hecho, para el momento en que se publicó esta historia, una advertencia de inundaciones urbanas estaba en efecto para Peñuelas y Ponce por fuertes aguaceros que se generaron en la madrugada. El producto estaba previsto a expirar a las 8:30 a.m. Las acumulaciones de lluvia para este viernes no deberían superar la pulgada y media.

No obstante, se espera un aumento en frecuencia de aguaceros a partir de mañana, sábado, cuando una onda tropical pase al sur de la región.

Los aguaceros no deberían ser significativos, debido a que una alta presión limitará la convección profunda (desarrollo de fuertes aguaceros y tronadas), pero sí habrá suficiente humedad como para ocasionar actividad de lluvia pasajera y calor extremo.

Además, a partir de hoy se espera la llegada de polvo del Sahara que pudiera limitar un poco la formación de aguaceros, al tiempo en que eleva las temperaturas. Esta masa de polvo sahariano no será tan densa como la que debería llegar a partir del próximo martes.

Riesgos y recomendaciones por calor extremo

Algunos de los principales síntomas del calor extremo en el cuerpo humano son:

Agotamiento / cansancio

Sudoración excesiva

Fatiga / dificultad para respirar

Mareos / náuseas

Dolor de cabeza

Mucha sed o sensación de boca reseca

Desorientación

Calambres

Piel caliente

Otras recomendaciones para evitar complicaciones de salud son utilizar ropa cómoda, evitar el consumo de alcohol durante horas de calor, tomar mucha agua y mantenerse en áreas frescas.

Es importante que, también vigile sus síntomas. Si usted no se siente estable o cree que está que está perdiendo la noción del tiempo o requiere mucho tiempo de descanso, podría estar experimentando un golpe de calor. En ese momento, llame al 9-1-1 o busque ayuda de inmediato.

Recuerde que, también, es importante tomar precauciones con sus mascotas y prevenir que pasen mucho tiempo bajo el sol o en un área con calor y poca ventilación. Coloque a su mascota en un lugar fresco, con sombra y con acceso a un plato o envase con agua.

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés). Consulta más de nuestras historias del tiempo aquí.