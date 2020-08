El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan exhortó hoy, sábado, a la ciudadanía a revisar sus planes de emergencia individuales y familiares debido a que con la tercera semana de agosto que empieza este lunes el océano Atlántico entra en su período pico de la temporada de huracanes.

Aunque no se espera ninguna formación ciclónica en estos próximos días, el meteorólogo Ernesto Morales dejó claro que las condiciones estarán favorables para el desarrollo de los sistemas tropicales.

“Es muy importante que la ciudadanía sepa que este lunes, que es la tercera semana de agosto, empieza el pico de la temporada de huracanes y es tiempo de estar preparados. Ya, por ejemplo, tuvimos a Kyle que es la tormenta tropical número 11 y con eso se estableció un nuevo récord de la mayor cantidad de tormentas antes del pico”, resaltó el experto en entrevista con El Nuevo Día.

“Se espera una temporada hiperactiva, por tanto eso quiere decir que podemos tener un incremento potencial de más sistemas tropicales”, abordó.

Morales recordó que la pasada semana el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) elevó a 85% la probabilidad para que la temporada de huracanes de este año esté por encima de lo normal, lo que se traduce en 25 puntos porcentuales más que el porcentaje previo.

“Con estos nuevos números estamos pronosticando la formación de 19 a 25 ciclones tropicales con nombre de los que 7 a 11 serían huracanes y 6 serían huracanes mayores o intensos”, detalló el principal pronosticador oficial de la temporada de huracanes en la NOAA, Gary Bell, en una conferencia de prensa.

Pronóstico de la NOAA para la temporada de huracanes 2020 actualizado el 6 de agosto. (NOAA)

La hiperactividad ciclónica que se pronosticó para esta temporada de huracanes está relacionada con el patrón de temporadas activas en el océano Atlántico que comenzó desde el 1995. Desde entonces, el 75% de las temporadas de huracanes han sido activas y nueves están catalogadas como extremadamente activas.

“Actualmente, hay varias ondas que se están moviendo a través del Atlántico, pero en este momento ningún modelo están desarrollando sistemas la próxima semana. No obstante, comenzaremos a ver un desarrollo gradual. No significa que esos sistemas nos afectarán directamente, pero no podemos esperar a que llegue uno para prepararnos”, estableció Morales.

Exhortó a la ciudadanía a estar pendiente y prestar atención a la información oficial que brinde el SNM para no crear histeria y evitar desgracias.

“Hay mucha gente que no comprende lo que implica un cono de incertidumbre, por ejemplo. Con Isaías vieron que estábamos fuera del cono, pero nosotros insistíamos en que las lluvias serían el evento más fuerte y qué pasó? Así fue. Por tanto, es muy importante que no vean ese cono de incertidumbre como lo único que acapara algún sistema a su paso, y sigan nuestras recomendaciones”, exhortó el meteorólogo.