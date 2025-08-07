¡Mucho calor y polvo del Sahara!: conoce el pronóstico del tiempo para este jueves

Si este jueves trabajas al aire libre o estarás expuesto al sol durante largos períodos, debes saber que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) mantiene vigente una advertencia de calor ante las altas temperaturas e índices que se registrarán.

“Esperamos que el calor una vez más resurja. Así que la advertencia estará vigente para todos los pueblos costeros desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Beban mucha agua, manténganse en la sombra y usen ropa ligera y colores claros", recomendó la meteoróloga María Novoa García, del SNM.

El calor, a su vez, vendrá acompañado por partículas del polvo del Sahara. Aunque en la mañana los modelos del SNM detectaron trazos leves, Novoa García anticipó que en horas de la tarde y noche llegarán, gradualmente, concentraciones moderadas. Ese patrón debe fluctuar hasta el viernes o sábado.

Mientras, el patrón típico de aguaceros y tronadas continuará para sectores del interior y oeste durante la tarde, donde se espera un riesgo elevado de lluvia excesiva.

Si deseas visitar la playa en los próximos días, las condiciones costeras permanecen tranquilas, con un riesgo bajo de corrientes marinas.

No obstante, la meteoróloga advirtió que, a partir del sábado y durante el fin de semana, ese riesgo aumentará a moderado, por lo que los bañistas deben ejercer precaución.

Vigilan al Invest 96L

Por otro lado, Novoa García comunicó que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) continúa monitoreando al fenómeno denominado como el Invest 96L.

Al momento, el sistema es descrito por la dependencia federal como una “onda tropical sobre el Atlántico tropical central que está produciendo actividad de aguaceros desorganizados”.

El sistema tiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. (NHC/NOAA)

“Se pronostica que las condiciones ambientales se vuelvan más propicias para el desarrollo gradual en unos pocos días, y una depresión tropical podría formarse a fines de este fin de semana o a principios de la próxima semana”, detalla el NHC.

De acuerdo con la entidad federal, el Invest 96L tiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, específicamente de 10%, mientras que tiene un pontencial de desarrollo ciclónico de 60% en los próximos siete días.

Novoa García resaltó que “el sistema está alejada de la isla al noreste. No estamos en la zona de desarrollo y, por el momento, el disturbio se ve que no va pasar en nuestra zona. Algunos impactos indirectos pudieran ser humedad asociada, pero impacto directo no se espera hacia el momento”.