Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Navidad amanece con lluvias, pero el tiempo mejorará gradualmente

Conoce cuál es el pronóstico del tiempo trazado para este día festivo

25 de diciembre de 2025 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un árbol de Navidad.
En cuanto a las condiciones marítimas, continúan deterioradas. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Pese a que el paso de una banda frontal provocó lluvias y aguaceros aislados durante la madrugada de Navidad, particularmente en sectores del noreste y este, el pronóstico apunta a una mejoría gradual en las condiciones del tiempo a lo largo del día.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que durante Nochebuena se observaron lloviznas y algunos aguaceros fuertes, situación que provocó que zonas del área metropolitana permanecieran bajo un aviso de inundaciones repentinas.

No obstante, a medida que avance el día se espera un cambio en el patrón del tiempo.

“Según los modelos, la humedad debe estar con nosotros por lo menos hasta el mediodía. A partir de ahí, tendremos la entrada de aire seco. Se supone que esto limite la cobertura de nubosidad y la presencia de aguaceros”, explicó.

“Debe ser una tarde bastante agradable, pero no se puede descartar algunos aguaceros pasajeros en sectores del norte y en horas de la noche”, agregó.

Con la entrada del aire seco y la reducción de la nubosidad, las temperaturas podrían sentirse ligeramente más frescas de lo normal, entre uno y dos grados por debajo del promedio, o dentro de los valores típicos para esta época.

En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que continúan deterioradas. Una advertencia de resacas fuertes permanece en efecto hasta las 6:00 p.m. ante la posibilidad oleaje rompiente de entre ocho a 10 pies en la costa norte.

También se mantiene vigente un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas para la costa norte y este.

La meteoróloga anticipó que en los próximos días se espera la llegada de otra marejada, por lo que las playas del sur de Puerto Rico serían las más favorables para quienes planifiquen actividades costeras.

Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
