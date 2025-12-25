Navidad amanece con lluvias, pero el tiempo mejorará gradualmente

Pese a que el paso de una banda frontal provocó lluvias y aguaceros aislados durante la madrugada de Navidad, particularmente en sectores del noreste y este, el pronóstico apunta a una mejoría gradual en las condiciones del tiempo a lo largo del día.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que durante Nochebuena se observaron lloviznas y algunos aguaceros fuertes, situación que provocó que zonas del área metropolitana permanecieran bajo un aviso de inundaciones repentinas.

No obstante, a medida que avance el día se espera un cambio en el patrón del tiempo.

“Según los modelos, la humedad debe estar con nosotros por lo menos hasta el mediodía. A partir de ahí, tendremos la entrada de aire seco. Se supone que esto limite la cobertura de nubosidad y la presencia de aguaceros”, explicó.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

“Debe ser una tarde bastante agradable, pero no se puede descartar algunos aguaceros pasajeros en sectores del norte y en horas de la noche”, agregó.

PUBLICIDAD

Con la entrada del aire seco y la reducción de la nubosidad, las temperaturas podrían sentirse ligeramente más frescas de lo normal, entre uno y dos grados por debajo del promedio, o dentro de los valores típicos para esta época.

En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que continúan deterioradas. Una advertencia de resacas fuertes permanece en efecto hasta las 6:00 p.m. ante la posibilidad oleaje rompiente de entre ocho a 10 pies en la costa norte.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

También se mantiene vigente un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas para la costa norte y este.