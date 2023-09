Una tormenta que ganaba fuerza con rapidez en el Atlántico alcanzó la categoría de huracán, según indicó el lunes el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés). Nigel evolucionaba con rapidez y se esperaba que alcanzara categoría 3 o más. No planteaba una amenaza inmediata para tierra.

A las 6:00 a.m., Nigel estaba unas 935 millas al este-sureste de las Bermudas. El NHC dijo que no había avisos ni alertas costeras en activo. No se esperaba que el meteoro tocara tierra.

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de casi 80 millas por hora (mph) y se esperaba que se fortaleciera con rapidez para convertirse en un sistema de categoría 3 o más el martes. Se desplazaba hacia el noroeste a 12 mph.

Podría empezar a debilitarse de forma gradual el miércoles por la noche.