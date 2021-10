La densa nube que ha afectado la calidad del aire en Puerto Rico este domingo, y que podría mantenerse en la región al menos hasta el martes, no contiene ceniza del volcán Cumbre Vieja, el cual hizo explosión a mediados de septiembre en la isla española La Palma, parte de Islas Canarias.

Así lo confirmó hoy a El Nuevo Día el doctor Benjamín Bolaños, catedrático asociado del Departamento de Microbiología de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

La evaluación se dio luego que imágenes satelitales de Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, mostró la llegada al Caribe de lo que indicó era dióxido de azufre (SO2). Aunque al momento no se descarta la presencia de SO2 en el Caribe, Bolaños confirmó que el particulado observado en la región es polvo del Sahara, y no contiene cenizas volcánicas.

El doctor Bolaños evaluó hoy las laminillas de muestreo de partículas en el aire. Ahí encontró granos de arena típicos del polvo del Sahara, partículas de hollín y esporas de hongo.

Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan comentó que, aunque sí se ha observado la presencia de SO2 combinado con polvo del Sahara sobre la isla, este último es el que predomina en la región y es lo que se observa en imágenes satelitales del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en Miami.

La meteoróloga Deborah Martorell, por su parte, resaltó a este medio que le corresponde ahora al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) determinar si, en efecto, detectó la presencia de SO2 sobre Puerto Rico, como mostraron imágenes satelitales.

“El doctor Bolaños confirmó que lo que está suspendido en el aire, lo que se ve, es polvo del Sahara. No hay evidencia de ceniza volcánica”, destacó la meteoróloga. Explicó que no se puede descartar la presencia de SO2 hasta tanto se haga la evaluación correspondiente, aunque reiteró que esto no es lo que se observa en el aire.

Martorell adelantó más temprano que lo que se observa en el aire es el particulado del polvo del Sahara, pues el dióxido de azufre es incoloro, por lo que solo se puede observar a través de imágenes satelitales de aerosoles y no a simple vista.

“Desde la semana pasada, lo que hemos visto en la imagen de aerosol de NASA es que llega polvo del Sahara”, comentó.

Según el portal AirNow, la calidad del aire para el área metropolitana estaba “moderada”, por lo que se recomienda a la ciudadanía con problemas respiratorios reducir la exposición al aire libre, realizar actividades menos extenuantes como caminar en lugar de correr, y optar por realizar actividades en el interior.

En tanto, la página sobre el Índice de la Calidad del Aire del DRNA indica que la calidad del aire para la zona oeste era “insalubre a grupos sensitivos”, lo que significa que “grupos sensitivos podrían sentir algún efecto en su salud. Estos son niños ancianos, personas con padecimientos respiratorios y cardíacos. El público en general no necesariamente se verá afectado”.

“El DRNA recomienda que las personas de avanzada edad, niños y personas con problemas respiratorios deben reducir actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso al aire libre”, destacó la agencia en declaraciones escritas.

También se recomienda el uso de mascarilla en el exterior, ya habitual por la pandemia de COVID-19.

La lava de la erupción, que comenzó el pasado 19 de septiembre, ha destruido casi 600 edificios y 13 millas de carreteras en la isla La Palma, y cubre 637 acres, en su mayoría campos de cultivo, según la agencia de monitoreo por satélite de la Unión Europea. El volcán ha arrojado más de 1,600 millones de pies cúbicos de roca fundida.

El dióxido de azufre es definido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como “un gas que se origina sobre todo durante la combustión de carburantes fósiles que contienen azufre (petróleo, combustibles sólidos)”. El principal emisor de SO2 es el sector industrial.

El SO2, el cual es incoloro, puede causar irritación e inflamación del sistema respiratorio, afecciones e insuficiencias pulmonares, alteración del metabolismo de las proteínas, dolor de cabeza o ansiedad. También puede ocasionar daños en la biodiversidad, los suelos y los ecosistemas acuáticos y forestales.