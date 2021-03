El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que las condiciones marítimas en la costa norte de la isla no están aptas para que ningún bañista visite las playas.

La meteoróloga Rosalina Vázquez le indicó a El Nuevo Día que el deterioro de las condiciones se debe a una marejada del norte que, en combinación con el viento, podría ocasionar oleaje de entre 10 y 12 pies.

“Vamos a tener una marejada del norte que estará produciendo oleaje de hasta 12 pies y ocasionalmente más alto. Las olas rompientes en la costa estarán hasta 19 pies y los vientos hasta 20 nudos con ráfagas más altas”, detalló la experta vía telefónica.

Las advertencias por deterioro de las condiciones marítimas son las siguientes:

- Advertencia de inundaciones costeras que está en efecto hasta las 6:00 p.m. de mañana, jueves.

- Advertencia de resacas fuertes hasta las 6:00 p.m. de mañana, jueves.

- Advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones hasta las 8:00 a.m. del viernes.

- Riesgo alto de corrientes marinas hasta el viernes en la tarde/noche.

Por su parte, el comisionado del Negociado de Emergencia y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, destacó que ya tienen un plan de emergencia diseñado para atender cualquier situación en las costas oeste norte y este de la isla, donde se esperan los estragos de la marejada. Al tiempo, solicitó que no haya nadie en las playas.

“No queremos a nadie en el agua. Esa es la instrucción. Le pedimos que nos ayuden en este mensaje, porque especialmente los turistas no vienen a la isla pendiente a las condiciones del tiempo y se exponen a peligros potenciales que hay en nuestras playas”, expresó Correa.

Mientras, Vázquez resaltó que los eventos de marea alta en San Juan serán a las 11:26 a.m.; en Aguadilla a las 10:46 a.m.; en Fajardo a las 11:17 a.m. y en Culebra a las 10:54 a.m. Este aumento en la marea, según la experta, podría ocasionar inundaciones costeras.

Entretanto, la agencia meteorológica señaló que un sistema frontal estará afectando la región con aguaceros de leves a moderados durante todo el día.

“Actualmente, los aguaceros están moviéndose rápidamente debido a que los vientos están entre 15 y 20 millas por hora, con ráfagas más fuertes. Debido a que los aguaceros se mueven rápido, no habrá inundaciones significativas, pero pueden haber acumulaciones en áreas con poco drenaje”, acotó Vázquez.

Ya mañana, según el pronóstico, se espera un patrón de tiempo más seco y estable.

“En cuanto a temperaturas, esperamos que hoy durante el día alcancen de medios 70 a altos 80 grados Fahrenheit en zonas bajas y costera”, puntualizó la meteoróloga.