Persisten las altas temperaturas: índices de calor podrían sobrepasar los 108 grados Fahrenheit

Las condiciones del tiempo se mantendrán relativamente estables este jueves, aunque por segundo día consecutivo persiste una advertencia de calor desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para todas las zonas bajas y costeras del país, así como para Vieques y Culebra.

Entre los 61 pueblos bajo advertencia se encuentran Barceloneta, Yauco, Dorado, San Lorenzo, Vega Alta, Loíza, Ceiba, Santa Isabel, Salinas, Lajas, Bayamón, Guayama, Quebradillas, Luquillo, Aguadilla, Patillas, San Juan, Cidra, Aguas Buenas, Vega Baja, Culebra, Hormigueros, Cayey, Río Grande, Peñuelas, Maunabo, Comerío, Toa Alta, Humacao, Aguada, Fajardo y Yabucoa.

También figuran Rincón, Guayanilla, Isabela, Guánica, Gurabo, Vieques, Toa Baja, Manatí, Camuy, Juana Díaz, Arecibo, Hatillo, Añasco, Moca, Arroyo, Carolina, Canóvanas, Mayagüez, Juncos, Florida, Ponce, Caguas, Trujillo Alto, Naguabo, Cataño, Las Piedras, Cabo Rojo, Guaynabo y San Germán.

De acuerdo con el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), los índices de calor podrían sobrepasar los 108 grados Fahrenheit, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las horas más cálidas del día.

“No dejen niños y mascotas en los carros y pendientes a los adultos mayores e incapacitados. Si va a la playa, cuidado con el consumo del alcohol y tome mucha agua”, agregó.

Durante la mañana, podrían registrarse aguaceros pasajeros en sectores del este y sur, mientras que en la tarde la probabilidad de lluvia será baja en el norte y noroeste debido a condiciones desfavorables para el desarrollo de convección y tronadas.

Por otro lado, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas a través de las playas del oeste, norte, este, Vieques y Culebra, hasta al menos el lunes.

De cara al fin de semana, anticipó que una onda tropical se aproxima a la región, lo que provocará un aumento en la humedad desde mañana, viernes, elevando el riesgo de inundaciones y tronadas.