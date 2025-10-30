Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de octubre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Persisten las altas temperaturas: índices de calor podrían sobrepasar los 108 grados Fahrenheit

Conoce cuáles son los 61 pueblos bajo advertencia

30 de octubre de 2025 - 7:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante la mañana, podrían registrarse aguaceros pasajeros en sectores del este y sur. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las condiciones del tiempo se mantendrán relativamente estables este jueves, aunque por segundo día consecutivo persiste una advertencia de calor desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para todas las zonas bajas y costeras del país, así como para Vieques y Culebra.

RELACIONADAS

Entre los 61 pueblos bajo advertencia se encuentran Barceloneta, Yauco, Dorado, San Lorenzo, Vega Alta, Loíza, Ceiba, Santa Isabel, Salinas, Lajas, Bayamón, Guayama, Quebradillas, Luquillo, Aguadilla, Patillas, San Juan, Cidra, Aguas Buenas, Vega Baja, Culebra, Hormigueros, Cayey, Río Grande, Peñuelas, Maunabo, Comerío, Toa Alta, Humacao, Aguada, Fajardo y Yabucoa.

También figuran Rincón, Guayanilla, Isabela, Guánica, Gurabo, Vieques, Toa Baja, Manatí, Camuy, Juana Díaz, Arecibo, Hatillo, Añasco, Moca, Arroyo, Carolina, Canóvanas, Mayagüez, Juncos, Florida, Ponce, Caguas, Trujillo Alto, Naguabo, Cataño, Las Piedras, Cabo Rojo, Guaynabo y San Germán.

De acuerdo con el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), los índices de calor podrían sobrepasar los 108 grados Fahrenheit, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las horas más cálidas del día.

“No dejen niños y mascotas en los carros y pendientes a los adultos mayores e incapacitados. Si va a la playa, cuidado con el consumo del alcohol y tome mucha agua”, agregó.

Durante la mañana, podrían registrarse aguaceros pasajeros en sectores del este y sur, mientras que en la tarde la probabilidad de lluvia será baja en el norte y noroeste debido a condiciones desfavorables para el desarrollo de convección y tronadas.

Por otro lado, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas a través de las playas del oeste, norte, este, Vieques y Culebra, hasta al menos el lunes.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

De cara al fin de semana, anticipó que una onda tropical se aproxima a la región, lo que provocará un aumento en la humedad desde mañana, viernes, elevando el riesgo de inundaciones y tronadas.

Las condiciones marítimas también se deteriorarán gradualmente.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: