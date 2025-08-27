Opinión
27 de agosto de 2025
83°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Persisten las corrientes marinas peligrosas y advertencia de calor en Puerto Rico

Tampoco se descarta actividad de lluvia en sectores del oeste-interior y noroeste

27 de agosto de 2025 - 7:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se mantiene vigente, desde as 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., una advertencia de calor. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque la marejada que ha estado afectando las condiciones marítimas al norte de Puerto Rico ha continuado disipándose, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas.

“Ese riesgo lo tenemos al noroeste desde Rincón, Aguada, Aguadillla hacia todo el norte y el este hacia Fajardo y Ceiba. Culebra también tiene un alto riesgo”, precisó la meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM.

Aunque la dependencia federal señaló este peligro hasta al menos las 6:00 p.m., Zayas indicó que se podría extender el comunicado de ser necesario.

En un patrón similar al de los pasados días, la científica informó que se mantiene vigente, desde as 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., una advertencia de calor para lo municipios costeros y zonas urbanas de Puerto Rico, ante la posibilidad de índices que alcancen entre 108 y 112 grados Fahrenheit.

“Mañana y el viernes los vientos deben tornarse más del sureste y debe haber un aumento de humedad, por lo que se espera aún mas calor y no se descarta un aviso de calor”, anticipó.

Pese al panorama caluroso, Zayas indicó que, en horas de la tarde, podrían desarrollarse aguaceros más fuertes con algunas tronadas en sectores del oeste-interior y noroeste.

Esta actividad de lluvia podría generar un riesgo de inundaciones de limitado a elevado en sectores de esa región.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

