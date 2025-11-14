Persisten riesgos marítimos y costeros debido a marejada en el norte de Puerto Rico

El Servicio Nacional Meteorología (SNM) exhortó a los bañistas y a los navegantes a ejercer precaución, ya que aún persisten peligros asociados a la marejada que ha deteriorado las condiciones marítimas y costeras en el norte de la isla.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, informó que, aunque la marejada ha comenzado a disminuir gradualmente, se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas hasta las 6:00 p.m. para todas las playas del norte y este, incluyendo la isla municipio de Culebra.

Agregó que una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del océano Atlántico se mantiene vigente hasta el mediodía.

De acuerdo con Zayas, se anticipan aguaceros en la tarde, como es típico, desde Utuado y Adjuntas hacia municipios del oeste. No se descartan algunas tronadas aisladas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Mientras, indicó que el riesgo de inundaciones estará entre limitado y elevado en estos sectores.

¿Cómo estarán las condiciones en el fin de semana?

De cara al fin de semana, anticipó que el riesgo de inundaciones se mantendrá elevado para áreas de la zona metropolitana y el interior debido a la cercanía de una vaguada prefrontal que permanecerá al norte de la región.

Aunque no se espera que el sistema cruce sobre la isla, Zayas explicó que los vientos leves propiciarán que los aguaceros se muevan lentamente, favoreciendo mayores acumulaciones de lluvia.