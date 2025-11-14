Opinión
14 de noviembre de 2025
76°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Persisten riesgos marítimos y costeros debido a marejada en el norte de Puerto Rico

La cercanía de una vaguada prefrontal al norte de la región mantendrá elevado el riesgo de inundaciones este fin de semana

14 de noviembre de 2025 - 7:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del océano Atlántico se mantiene vigente hasta el mediodía. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional Meteorología (SNM) exhortó a los bañistas y a los navegantes a ejercer precaución, ya que aún persisten peligros asociados a la marejada que ha deteriorado las condiciones marítimas y costeras en el norte de la isla.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, informó que, aunque la marejada ha comenzado a disminuir gradualmente, se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas hasta las 6:00 p.m. para todas las playas del norte y este, incluyendo la isla municipio de Culebra.

Agregó que una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del océano Atlántico se mantiene vigente hasta el mediodía.

De acuerdo con Zayas, se anticipan aguaceros en la tarde, como es típico, desde Utuado y Adjuntas hacia municipios del oeste. No se descartan algunas tronadas aisladas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Mientras, indicó que el riesgo de inundaciones estará entre limitado y elevado en estos sectores.

¿Cómo estarán las condiciones en el fin de semana?

De cara al fin de semana, anticipó que el riesgo de inundaciones se mantendrá elevado para áreas de la zona metropolitana y el interior debido a la cercanía de una vaguada prefrontal que permanecerá al norte de la región.

Aunque no se espera que el sistema cruce sobre la isla, Zayas explicó que los vientos leves propiciarán que los aguaceros se muevan lentamente, favoreciendo mayores acumulaciones de lluvia.

Agregó que habrá un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, este, oeste y Culebra, por lo que los bañistas deben ejercer precaución.

Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
