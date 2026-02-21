Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte pese a día mayormente estable

En lo que va de 2026, se han certificado cuatro muertes por ahogamiento a nivel nacional, todas ocurridas en Puerto Rico

21 de febrero de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La costa sur mantiene un riesgo bajo de corrientes. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque este sábado luce como un día ideal para actividades al aire libre y visitas a la playa, aún persiste un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a ejercer precaución.

El meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que el riesgo elevado se extiende desde Rincón hasta Fajardo, incluyendo Culebra, donde las corrientes marinas podrían representar un peligro, particularmente en playas sin vigilancia.

En contraste, la costa sur mantiene un riesgo bajo de corrientes, por lo que recomendó optar por playas orientadas hacia esa zona o balnearios protegidos que cuenten con salvavidas.

Compartió que estadísticas del SNM muestran que, a nivel nacional, en lo que va de 2026 se han certificado cuatro muertes por ahogamiento en jurisdicciones de Estados Unidos y sus territorios.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Dos de las víctimas han sido turistas y dos residentes locales, y todos los casos han ocurrido en Puerto Rico.

En cuanto a las condiciones del tiempo, este sábado se perfila como un día mayormente tranquilo y estable debido a la entrada de una masa de aire seco sobre la región.

No obstante, el viento continuará arrastrando algunos parchos de nubosidad que podrían provocar aguaceros pasajeros en distintos sectores durante la mañana.

En horas de la tarde, la combinación de humedad disponible, los efectos locales y la brisa marina podría generar algunos aguaceros en el oeste de Puerto Rico. Sin embargo, no se anticipa un riesgo significativo de inundaciones para las comunidades.

Para el domingo se espera un patrón similar, aunque con condiciones aún más secas.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
El diario de hoy
sábado, 21 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
