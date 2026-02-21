Riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte pese a día mayormente estable

Aunque este sábado luce como un día ideal para actividades al aire libre y visitas a la playa, aún persiste un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a ejercer precaución.

El meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que el riesgo elevado se extiende desde Rincón hasta Fajardo, incluyendo Culebra, donde las corrientes marinas podrían representar un peligro, particularmente en playas sin vigilancia.

En contraste, la costa sur mantiene un riesgo bajo de corrientes, por lo que recomendó optar por playas orientadas hacia esa zona o balnearios protegidos que cuenten con salvavidas.

Compartió que estadísticas del SNM muestran que, a nivel nacional, en lo que va de 2026 se han certificado cuatro muertes por ahogamiento en jurisdicciones de Estados Unidos y sus territorios.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Dos de las víctimas han sido turistas y dos residentes locales, y todos los casos han ocurrido en Puerto Rico.

En cuanto a las condiciones del tiempo, este sábado se perfila como un día mayormente tranquilo y estable debido a la entrada de una masa de aire seco sobre la región.

No obstante, el viento continuará arrastrando algunos parchos de nubosidad que podrían provocar aguaceros pasajeros en distintos sectores durante la mañana.

En horas de la tarde, la combinación de humedad disponible, los efectos locales y la brisa marina podría generar algunos aguaceros en el oeste de Puerto Rico. Sin embargo, no se anticipa un riesgo significativo de inundaciones para las comunidades.