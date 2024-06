Se espera un miércoles “caliente y pegajoso” con índices de calor sobre los 100°F

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronostica un día caluroso este miércoles, con índices de calor que se elevarán sobre los 100 grados Fahrenheit (°F) . No obstante, se espera que la humedad acumulada, en combinación con el calor, produzca lluvias en el sur, centro y norte de Puerto Rico , mientras que se espera la llegada a la isla esta noche de una onda tropical.

“ Los índices de calor estarán hoy entre los 100°F y 107°F , depende de la nubosidad, porque se espera que entre más nubosidad durante la tarde y eso alivia un poco el calor. No hemos emitido ningún aviso todavía, pero no podemos descartar que durante el transcurso de la mañana emitamos uno si se despeja la nubosidad”, indicó Mitchell.

¿Índice de 127°F en Vega Baja?

No obstante, el experto indicó que esa información no es oficial, aunque no descartó que en algunos lugares se hayan registrado índices de calor sobre los 115°F.