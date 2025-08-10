Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
10 de agosto de 2025
83°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Siguen de cerca una onda tropical con alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes le atribuye un 80% de formación para los próximos siete días

10 de agosto de 2025 - 8:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro Nacional de Huracanes identificó una baja presión asociada a la onda tropical. (NHC/NOAA)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) se mantiene atento al posible desarrollo de una onda tropical en aguas del océano Atlántico.

RELACIONADAS

Basado en modelos de pronósticos, el NHC le atribuye al sistema AL97 un 80% de probabilidad de desarrollo dentro de un periodo de los próximos siete días.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), al momento no existe una trayectoria estimada que tendrá el sistema.

La meteoróloga María Novoa explicó que, por el momento, solamente han identificado un área sobre el Atlántico que tendría el ambiente favorable para el desarrollo del sistema.

“AL97 tiene un área de baja presión asociada a esa onda tropical”, indicó Novoa. “Se encuentra un poco desorganizada, pero basado en los modelos y otras herramientas que usamos, tiene un potencial de desarrollo del 80% en los próximos siete días”.

“Es importante mencionar que son siete días. Hay un poco de incertidumbre de cómo esta onda va a desarrollarse. Se ve que el potencial es alto, pero en cuanto a qué impacto tendría en la región, hay incertidumbre”, agregó.

Señaló que primero hay que esperar para conocer si se cumplirá el pronóstico de desarrollo. Luego se podrá saber mejor cuál sería la posible trayectoria.

Novoa apuntó que algunos “modelos lo tienen encima y otros al norte de nosotros”.

“Ese sistema, de estar cerca de nuestra región, sería para lo que es sábado o domingo”, comentó. “Hay incertidumbre”, insistió.

Enfatizó en la importancia de “mantener la calma y siempre revisar plan familiar. Esto no es nuevo. Es otra temporada de huracanes y sabemos que nos vamos acercando al pico de la temporada, así que debemos seguir observando con calma”.

“Es importante que sigan al NHC, y a nosotros en el SNM en San Juan, que nos encargamos de saber qué impacto podría tener para nosotros”, afirmó.

Tags
Servicio Nacional de MeteorologíaCentro Nacional de HuracanesTemporada de huracanesMeteorologíaTiempo en Puerto RicoOndas tropicalesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: