Siguen de cerca una onda tropical con alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) se mantiene atento al posible desarrollo de una onda tropical en aguas del océano Atlántico.

Basado en modelos de pronósticos, el NHC le atribuye al sistema AL97 un 80% de probabilidad de desarrollo dentro de un periodo de los próximos siete días.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), al momento no existe una trayectoria estimada que tendrá el sistema.

La meteoróloga María Novoa explicó que, por el momento, solamente han identificado un área sobre el Atlántico que tendría el ambiente favorable para el desarrollo del sistema.

“AL97 tiene un área de baja presión asociada a esa onda tropical”, indicó Novoa. “Se encuentra un poco desorganizada, pero basado en los modelos y otras herramientas que usamos, tiene un potencial de desarrollo del 80% en los próximos siete días”.

“Es importante mencionar que son siete días. Hay un poco de incertidumbre de cómo esta onda va a desarrollarse. Se ve que el potencial es alto, pero en cuanto a qué impacto tendría en la región, hay incertidumbre”, agregó.

Señaló que primero hay que esperar para conocer si se cumplirá el pronóstico de desarrollo. Luego se podrá saber mejor cuál sería la posible trayectoria.

Novoa apuntó que algunos “modelos lo tienen encima y otros al norte de nosotros”.

“Ese sistema, de estar cerca de nuestra región, sería para lo que es sábado o domingo”, comentó. “Hay incertidumbre”, insistió.

Enfatizó en la importancia de “mantener la calma y siempre revisar plan familiar. Esto no es nuevo. Es otra temporada de huracanes y sabemos que nos vamos acercando al pico de la temporada, así que debemos seguir observando con calma”.