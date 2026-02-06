Sistema frontal traerá más lluvias y temperaturas frescas este fin de semana

Puerto Rico experimentará este viernes condiciones mayormente estables en horas de la mañana, pero con el desarrollo de aguaceros pasajeros en la tarde y noche, principalmente en el noreste de la isla.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), una masa de aire más seco se estableció sobre la región, lo que limitó la actividad de lluvia durante la madrugada.

No obstante, algunos parchos de humedad podrían generar lluvias breves sobre sectores del noreste y sureste.

Estos aguaceros podrían provocar acumulación de agua en carreteras y áreas de drenaje deficiente, aunque la probabilidad de inundaciones urbanas y de riachuelos se mantiene baja.

En cuanto a las condiciones marítimas, el SNM adviritó que continúan deterioradas, por lo que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución.

En la costa, persiste un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo del norte y este de Puerto Rico, incluyendo Culebra, condición que se mantendrá al menos hasta mediados de la próxima semana.

PUBLICIDAD

De cara a los próximos días, el SNM anticipa un deterioro de las condiciones del tiempo desde este fin de semana hasta principios de la próxima semana.

La entidad federal anticipó que la cercanía de un sistema frontal aumentará la humedad y la inestabilidad, elevando el potencial de aguaceros más frecuentes, temperaturas más frescas y posibles inundaciones localizadas desde la noche del sábado hacia el domingo.

Se espera que el domingo sea un día lluvioso y nublado.