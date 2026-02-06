Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sistema frontal traerá más lluvias y temperaturas frescas este fin de semana

Conoce el pronóstico del tiempo trazado por el Servicio Nacional de Meteorología

6 de febrero de 2026 - 8:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Algunos parchos de humedad podrían generar lluvias breves sobre sectores del noreste y sureste. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Puerto Rico experimentará este viernes condiciones mayormente estables en horas de la mañana, pero con el desarrollo de aguaceros pasajeros en la tarde y noche, principalmente en el noreste de la isla.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), una masa de aire más seco se estableció sobre la región, lo que limitó la actividad de lluvia durante la madrugada.

No obstante, algunos parchos de humedad podrían generar lluvias breves sobre sectores del noreste y sureste.

Estos aguaceros podrían provocar acumulación de agua en carreteras y áreas de drenaje deficiente, aunque la probabilidad de inundaciones urbanas y de riachuelos se mantiene baja.

En cuanto a las condiciones marítimas, el SNM adviritó que continúan deterioradas, por lo que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución.

En la costa, persiste un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo del norte y este de Puerto Rico, incluyendo Culebra, condición que se mantendrá al menos hasta mediados de la próxima semana.

De cara a los próximos días, el SNM anticipa un deterioro de las condiciones del tiempo desde este fin de semana hasta principios de la próxima semana.

La entidad federal anticipó que la cercanía de un sistema frontal aumentará la humedad y la inestabilidad, elevando el potencial de aguaceros más frecuentes, temperaturas más frescas y posibles inundaciones localizadas desde la noche del sábado hacia el domingo.

Se espera que el domingo sea un día lluvioso y nublado.

De igual forma, otra marejada del norte deteriorará aún más las condiciones marítimas y costeras a finales de este fin de semana y a principios de la próxima semana.

Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
