Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de septiembre de 2025
76°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un patrón gradual de mejoría: ¿qué se espera para el tiempo este fin de semana?

El Servicio Nacional de Meteorología compartió el pronóstico

19 de septiembre de 2025 - 7:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Algunos sectores podrían alcanzar índices de hasta 111 grados Fahrenheit (Ross D. Franklin)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

A partir de este viernes, se espera un patrón gradual de mejoría en el tiempo con lloviznas aisladas y cielos despejados que darán paso a un fin de semana caluroso.

Así lo anticipó la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Este viernes, por la mañana, tendremos algunos aguaceritos en el este. Pero, luego, la nubosidad disminuirá y eso permitirá que el sol caliente la superficie. Los índices de calor aumentarán a entre 105 y 108 grados Fahrenheit”, indicó Inglés Serrano a El Nuevo Día.

Aun así, algunos sectores podrían alcanzar índices de hasta 111 grados Fahrenheit, por lo que la dependencia federal emitió una advertencia de calor para todos los sectores costeros y urbanos, incluyendo Vieques y Culebra.

La advertencia se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Sin embargo, el mayor momento de riesgo será partir de la media mañana hacia la tarde, cuando también se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas para el noroeste e interior de la isla.

“El fin de semana también será bastante húmedo y caluroso con índices entre 111 y 112 grados Fahrenheit, por lo que se pudieran emitir advertencias o avisos de calor. La humedad también va a dar paso a aguaceros y tronadas en la tarde, el patrón típico”, explicó.

En cuanto a las condiciones costeras, señaló que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa noreste.

“Exhortamos a los bañistas a que visiten las playas que estén más aptas y que ejerzan precaución ante el riesgo de relámpagos”, destacó.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: