Un patrón gradual de mejoría: ¿qué se espera para el tiempo este fin de semana?

A partir de este viernes, se espera un patrón gradual de mejoría en el tiempo con lloviznas aisladas y cielos despejados que darán paso a un fin de semana caluroso.

Así lo anticipó la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Este viernes, por la mañana, tendremos algunos aguaceritos en el este. Pero, luego, la nubosidad disminuirá y eso permitirá que el sol caliente la superficie. Los índices de calor aumentarán a entre 105 y 108 grados Fahrenheit”, indicó Inglés Serrano a El Nuevo Día.

Aun así, algunos sectores podrían alcanzar índices de hasta 111 grados Fahrenheit, por lo que la dependencia federal emitió una advertencia de calor para todos los sectores costeros y urbanos, incluyendo Vieques y Culebra.

La advertencia se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Sin embargo, el mayor momento de riesgo será partir de la media mañana hacia la tarde, cuando también se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas para el noroeste e interior de la isla.

“El fin de semana también será bastante húmedo y caluroso con índices entre 111 y 112 grados Fahrenheit, por lo que se pudieran emitir advertencias o avisos de calor. La humedad también va a dar paso a aguaceros y tronadas en la tarde, el patrón típico”, explicó.

En cuanto a las condiciones costeras, señaló que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa noreste.