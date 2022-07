Algunos municipios de la región este y sureste recibieron entre 6 a 8 pulgadas de lluvia este fin de semana debido al paso de una onda tropical, aliviando un poco las condiciones de sequía que impacta a Puerto Rico.

El meteorólogo Emmanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó que el resto de la zona del este vio acumulaciones de entre 2 a 5 pulgadas de lluvia. El área menos beneficiada fue el noroeste, de donde algunos sectores incluso no recibieron lluvia.

“Con esas lluvias muchos ríos reaccionaron, algunos se salieron de su cauce, y el promedio de un día de los sensores del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicaron que sí tenemos varios ríos que se encuentran altos o muy altos”, resaltó.

Rodríguez resaltó que la sequía hidrológica –la que concierne los estados de embalses y ríos– no necesariamente es equivalente a la sequía meteorológica, que se refiere a las pulgadas de lluvia que han caído por encima o por debajo de lo normal.

En ese sentido, resaltó que la sequía meteorológica era de unas 12 a 16 pulgadas de lluvia en algunos sectores del noreste, particularmente alrededor del Yunque, y también en el noroeste, donde no se recibió mucha lluvia. Según los estimados preliminares, desde las 2:00 a.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. de hoy, domingo, hubo poca o ninguna precipitación en áreas de Rincón, Aguadilla e Isabela.

“Por ahora, el eje de la onda tropical se encuentra sobre la República Dominicana. Lluvia residual continúa afectando el área local, generalmente cielos nublados. Esos sectores del este de Puerto Rico, más o menos los mismos de ayer, podrían volver a ver entre 1 a 3 pulgadas de lluvia”, detalló Rodríguez.

El meteorólogo explicó que las condiciones del tiempo retornarán a un patrón “más típico” a partir de mañana, lunes, cuando comenzarán a registrarse nuevamente los usuales aguaceros pasajeros en el este durante la mañana, y las lluvias en el oeste en la tarde.

En cuanto a las condiciones marítimas, detalló que el oleaje sigue picado, aunque también irá mejorando. Al momento, un aviso de riesgo alto de corrientes marinas está en efecto para las playas del sur de Puerto Rico, Vieques y Culebra. Las restantes tienen un riesgo moderado.

“No tenemos ninguna onda tropical o vaguada significativa que pudiera estar impactando el área en los próximos cinco días. No tenemos ningún sistema que pueda estar acercándose a la región”, concluyó Rodríguez sobre el pronóstico para la semana.

El Monitor de Sequía de Estados Unidos (USDM, en inglés) informó, el pasado jueves, que la extensión de la sequía severa aumentó de 8.33% a 17.70% en una semana. Además, el 91.96% de la isla continúa afectándose por condiciones de sequía atípica y otro 68.03% enfrenta sequía moderada.