Una onda tropical y calor marcarán el fin de semana en Puerto Rico

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) continúa vigilando una onda tropical cerca de las islas de Cabo Verde que mantiene un 0% de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas y que aumentó su potencial de formación ciclónica a 50% en los próximos siete días.

De acuerdo con el boletín de las 8:00 a.m. del CNH, el sistema está produciendo una actividad limitada de aguaceros y tormentas eléctricas sobre el extremo oriental del Atlántico.

“Es probable que el aire seco y estable limite el desarrollo de este sistema durante los próximos días, pero podría formarse una depresión tropical a mediados o finales de la próxima semana mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste o noroeste a una velocidad de entre 10 y 15 millas por hora (mph) sobre el Atlántico tropical central”, detalla el informe.

Por su parte, el meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó que, al momento, los modelos meteorológicos sugieren que la onda se mantendrá lejos y pasará al norte de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Seguiremos monitoreando y atentos. Queremos recalcarle a los ciudadanos que es importante que sigan las comunicaciones oficiales y siempre estén preparados”, expresó.

El domingo también estaría marcado por la llegada de una onda tropical, que aumentará el riesgo de inundaciones.

“El campo de humedad ya para las 2:00 a.m. o 3:00 a.m. estaría sobre el este de Puerto Rico y el sistema estaría sobre la isla durante la tarde. Esa humedad debe apoyar la actividad convectiva de mañana, que es típica de la temporada”, advirtió Ramos.

Posteriormente, se anticipa la entrada de aire más seco, antes de la llegada de otra onda tropical entre martes y miércoles.

Precisamente, el patrón típico de calor, aguaceros y tronadas es el que marcará las condiciones del tiempo de este sábado.

Ante las altas temperaturas, la dependencia federal emitió una advertencia de calor vigente de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. para todos los municipios y zonas costeras.

No obstante, en horas de la tarde, los cielos despejados serán reemplazados por nubosidad y humedad, lo que dará paso al desarrollo de aguaceros y tronadas en distintos sectores de la isla.

La actividad más intensa se espera en el interior hacia el oeste-noroeste, donde existe un riesgo elevado de inundaciones, mientras que para Vieques y Culebra, la zona este y metropolitana se mantendrá un riesgo limitado.