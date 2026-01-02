Vaguada al oeste provocará un pronóstico variable y aguaceros dispersos en Puerto Rico
De igual forma, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas
2 de enero de 2026 - 8:35 AM
2 de enero de 2026 - 8:35 AM
La influencia de una vaguada al oeste de Puerto Rico mantiene un pronóstico complicado para este viernes, con periodos de menor nubosidad que podrían favorecer el desarrollo de aguaceros en distintos sectores del país.
De acuerdo con la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), durante la mañana, se han registrado aguaceros en el oeste y el noroeste, un patrón que podría repetirse en horas de la tarde.
Aunque no se anticipa una actividad significativa o generalizada, la humedad asociada a la vaguada propiciará una mayor frecuencia de lluvias, principalmente en el oeste, noroeste y sectores del este de la isla.
En cuanto a las condiciones marítimas, Rivera señaló que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte, desde Rincón hasta Fajardo, Ceiba y Culebra.
“Continuará así hasta la próxima semana y tenemos oleaje de entre tres a cinco pies. Aunque el riesgo es moderado, como quiera les pedimos a las personas que tengan precaución en las áreas expuestas”, indicó.
Agregó, por otro lado, que las temperaturas máximas oscilarán en los medios a altos 70 grados Fahrenheit en la cordillera Central, mientras que en los sectores costeros se esperan valores en los medios 80.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: