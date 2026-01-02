Vaguada al oeste provocará un pronóstico variable y aguaceros dispersos en Puerto Rico

La influencia de una vaguada al oeste de Puerto Rico mantiene un pronóstico complicado para este viernes, con periodos de menor nubosidad que podrían favorecer el desarrollo de aguaceros en distintos sectores del país.

De acuerdo con la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), durante la mañana, se han registrado aguaceros en el oeste y el noroeste, un patrón que podría repetirse en horas de la tarde.

Aunque no se anticipa una actividad significativa o generalizada, la humedad asociada a la vaguada propiciará una mayor frecuencia de lluvias, principalmente en el oeste, noroeste y sectores del este de la isla.

En cuanto a las condiciones marítimas, Rivera señaló que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte, desde Rincón hasta Fajardo, Ceiba y Culebra.

PUBLICIDAD

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Continuará así hasta la próxima semana y tenemos oleaje de entre tres a cinco pies. Aunque el riesgo es moderado, como quiera les pedimos a las personas que tengan precaución en las áreas expuestas”, indicó.