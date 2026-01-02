Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vaguada al oeste provocará un pronóstico variable y aguaceros dispersos en Puerto Rico

De igual forma, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas

2 de enero de 2026 - 8:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La influencia de una vaguada aumentará la actividad de lluvia. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La influencia de una vaguada al oeste de Puerto Rico mantiene un pronóstico complicado para este viernes, con periodos de menor nubosidad que podrían favorecer el desarrollo de aguaceros en distintos sectores del país.

De acuerdo con la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), durante la mañana, se han registrado aguaceros en el oeste y el noroeste, un patrón que podría repetirse en horas de la tarde.

Aunque no se anticipa una actividad significativa o generalizada, la humedad asociada a la vaguada propiciará una mayor frecuencia de lluvias, principalmente en el oeste, noroeste y sectores del este de la isla.

En cuanto a las condiciones marítimas, Rivera señaló que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte, desde Rincón hasta Fajardo, Ceiba y Culebra.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Continuará así hasta la próxima semana y tenemos oleaje de entre tres a cinco pies. Aunque el riesgo es moderado, como quiera les pedimos a las personas que tengan precaución en las áreas expuestas”, indicó.

Agregó, por otro lado, que las temperaturas máximas oscilarán en los medios a altos 70 grados Fahrenheit en la cordillera Central, mientras que en los sectores costeros se esperan valores en los medios 80.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
