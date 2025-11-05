Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
83°nubes rotas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vaguada y humedad favorecerán aguaceros aislados en sectores del oeste y noroeste

Ante este panorama, se mantiene un riesgo de limitado a elevado de inundaciones urbanas en esas zonas

5 de noviembre de 2025 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En cuanto a las condiciones costeras, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para las playas del norte y noreste, incluyendo Culebra. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La influencia de una vaguada, en combinación con un aumento en humedad, favorecerán el desarrollo de aguaceros en el oeste y noroeste de Puerto Rico, aunque no se anticipa una jornada de cobertura amplia

“No se espera una tarde súper activa. Pero, con la ayuda de la vaguada en el área, efectos locales y convergencia de la brisa marina, se podrían desarrollar aguaceros y tronadas”, informó la meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Ante este panorama, se mantiene un riesgo de limitado a elevado de inundaciones urbanas en esas zonas.

Por otro lado, un cambio en el patrón de vientos podría provocar un aumento en las temperaturas, lo que, en combinación con la humedad, elevaría los índices de calor.

“Así que hoy y en los proxímos días podría sentirse más caluroso que en días anteriores”, explicó Villanueva.

En cuanto a las condiciones costeras, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para las playas del norte y noreste, incluyendo Culebra.

No obstante, para el viernes, se espera un deterioro en las condiciones debido a la llegada de una marejada del norte, lo que podría elevar el riesgo a alto en las costas del norte.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: