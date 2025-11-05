Vaguada y humedad favorecerán aguaceros aislados en sectores del oeste y noroeste

La influencia de una vaguada, en combinación con un aumento en humedad, favorecerán el desarrollo de aguaceros en el oeste y noroeste de Puerto Rico, aunque no se anticipa una jornada de cobertura amplia

“No se espera una tarde súper activa. Pero, con la ayuda de la vaguada en el área, efectos locales y convergencia de la brisa marina, se podrían desarrollar aguaceros y tronadas”, informó la meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Ante este panorama, se mantiene un riesgo de limitado a elevado de inundaciones urbanas en esas zonas.

Por otro lado, un cambio en el patrón de vientos podría provocar un aumento en las temperaturas, lo que, en combinación con la humedad, elevaría los índices de calor.

“Así que hoy y en los proxímos días podría sentirse más caluroso que en días anteriores”, explicó Villanueva.

En cuanto a las condiciones costeras, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para las playas del norte y noreste, incluyendo Culebra.

No obstante, para el viernes, se espera un deterioro en las condiciones debido a la llegada de una marejada del norte, lo que podría elevar el riesgo a alto en las costas del norte.