Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigía en un apasionado discurso al Congreso de Estados Unidos, una docena de personas en una fila por pan morían bajo un ataque ruso en una ciudad de Ucrania.

Las guerras siempre serán atroces, pero verla en tiempo real es otra cosa. Con cada bombardeo ruso, Vladimir Putin intenta desmoronar la sensación de estabilidad – que, aunque precaria - parecía asomarse en estos tiempos de pandemia. Si unos inocentes pueden morir en la fila del pan, cualquier cosa es posible. Putin quiere llevar a Europa y sus aliados hacia una era de imprevistos impensables y pretende sembrar el miedo más allá de Ucrania.

Ante la sombra del miedo que llega a nuestras costas aquí en Puerto Rico en forma de los aumentos de los costos de vida, ansiedad y dudas, además de la precariedad que ya enfrentamos, será necesario desarrollar nuevas destrezas para relacionarnos con nosotros mismos y nuestro entorno.

Estamos atestiguando un cambio de época – que para los más jóvenes es todo lo que han vivido – pero que para los demás es claro que la batalla que se libra en Ucrania es a todas luces una batalla del mundo del pasado y el mundo que pretende emerger, tal como pretendía emerger Ucrania de la sombra del pasado soviético. Sobre ello converso con el consultor en desarrollo organizacional, Alfredo Carrasquillo, en la edición más reciente del podcast, En Puerto Rico.

Un conflicto regional, aunque no necesariamente periférico, en efecto se ha convertido en un conflicto global gracias a la inmediatez de las redes sociales. Entonces, un líder prácticamente desconocido, un comediante que se hacía pasar como presidente de su país, Zelensky, se ha convertido en un líder mundial, capaz de captar la atención de todos los parlamentos europeos, el Congreso de Estados Unidos y de facto situarse en el centro de una batalla existencial por la supervivencia de un pueblo, del cual todos somos parte.

La violencia desatada en esa región y el sufrimiento de los ucranianos nos lleva a examinar nuestras propias prácticas de convivencia y de sostenibilidad. Y una de las mejores maneras de aliarnos a todos los inocentes que sufren no solo en esa guerra, sino en todos los conflictos, tanto los nuestros como los que no lo son es asumiendo posturas y aprendiendo destrezas que nos lleven hacia una realidad y un mundo sostenible. Los conflictos no desaparecerán, pero cómo nos ubicamos ante ellos nos enseñará a cómo no perpetuar el ciclo de violencia, sea la que sea: física, emocional o sicológica.

Los seres humanos como ciudadanos tenemos tres competencias básicas: las personales (yo), las sociales (nosotros) y las comunicativas (cómo me comunico/relaciono). Estas son las competencias ciudadanas que contienen las destrezas de autogestión, de escucha empática, de compasión y empatía, de manejo de conflictos y, entre otras, de convivir en la complejidad y volatilidad. Todas ellas están incluidas en el primer Manual de Competencias Ciudadanas presentado recientemente por la Fundación Agenda Ciudadana y la Fundación Ángel Ramos y diseñado para mantenernos en relación con nosotros y nuestro entorno, aún en los momentos más difíciles.

Por otro lado, un grupo de pensadores e investigadores nórdicos han presentado los Inner Development Goals, catálogo de cinco destrezas sobre el ser, el pensar, el relacionarse, la colaboración y la acción para lograr prácticas humanas de sostenibilidad.

A estas destrezas y otras parecidas se les han llamado tradicionalmente (y opino que despectivamente) las “destrezas suaves” (soft skills) y han sido relegadas a un segundo plano sobre las llamadas “destrezas duras” (hard skills) más analíticas y racionales.

La realidad es que para poder convivir con las crisis y mantenernos en relación tendremos que dejar atrás esta falsa dualidad e integrarlas todas en nuestro ser, sentir, pensar y actuar para la sostenibilidad.