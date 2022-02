“Toda esperanza comienza con una renuncia y toda la vida es el fruto de un luto”

Alessandro Baricco

“Del informe de la Policía se desprende que el hombre aún sin identificar es de tez blanca, ojos marrón, tenía unos 60 años y medía unos cinco pies con cinco pulgadas de estatura. Vestía un pantalón gris oscuro, una camisa azul y unas chanclas de goma”, lee el parte de prensa.

Juan Bautista Otero Otero, quien se pensaba que dormía recostado de un banco, en las inmediaciones del Centro Médico - el complejo hospitalario más importante del país - fallecía en “las inmediaciones” del hospital y frente a un establecimiento de comida.

Todos sabemos ahora la historia de su perro, que lealmente no le abandonó y ahora ha quedado adoptado y en nueva casa. Pero no sabemos nada de él. Sus sueños, sus miedos, sus ansiedades o del momento cuando mejor se sintió en su vida. Del porqué nadie lo adoptó, ni de qué murió y por qué murió donde murió.

Tampoco sabemos las historias de las 579 personas que fallecieron por complicaciones del COVID-19 solamente en el mes de enero, el más mortífero de la pandemia. Y mientras los familiares de todos ellos y ellas les despiden con sus nombres, vivencias y recuerdos, nosotros los que no les conocimos nos quedamos mirando esa cifra como cuando miramos a una persona sin hogar recostada en un banco pensando que se ha quedado dormida.

Imagínese ahora que ese deambulante es nuestra capacidad de indignación, que languidece recostada contra cualquier sentido de impotencia en nosotros. ¿Cómo despertarla, cómo revivirla?

En un episodio reciente del podcast En Puerto Rico, el bioestadístico puertorriqueño Dr. Rafael Irizarry afirmaba que, aunque enero fue el mes más mortífero, no ha sido la oleada más mortífera, “aun así, comparto su opinión” de que existe fatiga sicológica con respecto a las muertes por complicaciones por el COVID-19.

Los puertorriqueños ya enfrentábamos condiciones crónicas de salud, pero los huracanes, la pandemia y los terremotos han agravado ese cuadro clínico. Un estudio recién publicado por la Revista de la Asociación Médica de Puerto Rico, de la autoría del Dr. José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud Pública, da cuenta de cómo los determinantes de la salud (condiciones de pobreza y otros) han provocado aumentos en la hipertensión, diabetes y condiciones de hígado graso. Con una población de casi tres cuartos de millón de personas con más de 65 años, las futuras variantes de la pandemia seguirán afectando de forma desproporcionada a nuestros adultos mayores. Del total de muertes por el coronavirus informadas desde marzo de 2020 (3,908 hasta el jueves 3 de febrero), 3,058 eran personas de 60 años o más. El 78%.

Estas vulnerabilidades son producto de las violencias estructurales de las que habla el primer estudio del Observatorio de Equidad de Género, que también afectan desproporcionadamente a las mujeres en Puerto Rico. En la edición más reciente del podcast En Puerto Rico, las doctoras Irma Lugo Nazario y Debora Upegui Hernández no titubean en afirmar que la violencia de género aquí es la “pandemia invisible”. 53 mujeres fueron asesinadas el año pasado, casi una por semana.

Las violencias estructurales también se reflejan en la cantidad de personas sin hogar que duermen a la intemperie por toda la isla. El conteo más reciente, en 2019, registró 2,535 personas viviendo en las calles y otras 2,227 en proyectos de vivienda de los Sistemas de Cuidado Continuo. El senador y salubrista, José Vargas Vidot, estima que pueden ser hasta 23,000 personas, si se toma en cuenta a quienes, aun con techo, carecen de lo esencial para subsistir.

Gracias a una colega periodista me topé con una reseña del último libro del pensador y escritor italiano Alessandro Baricco, “Lo que estábamos buscando”. El periodista argentino, Héctor Guyot, escribía recientemente en el periódico La Nación que, para Baricco, la pandemia “es una criatura mítica que la humanidad ha creado colectivamente con el material de sus miedos, creencias, recuerdos y sueños”.

Sobre los fríos datos científicos de tasas de mortalidad, de positividad, de porcentajes de aforo y otros, se apuntalan nuestros miedos, ignorancias, ansiedades y se anhela el recuerdo y el sueño de una realidad que fue la primera víctima de la pandemia. El desafío y la invitación han sido totales: las brechas sociales, políticas y ambientales han quedado desnudas ante nosotros como el hombre junto al perro o nuestra indiferencia recostada contra una banqueta en la calle.

Cerraba mi última columna con una referencia al apocalipsis como la invitación a la construcción de un mundo nuevo. La palabra apocalipsis, del griego, significa develar o revelar. Tras el velo de lo que escogemos presentir, sentir, ver y pensar durante este tiempo nuevo que exige emerger, ¿por qué optamos?

“La invisibilidad es un aspecto muy ligado a esta enfermedad al inicio y desarrollo de esta pandemia… La mirada que nos descubre y relaciona queda enceguecida. El sentimiento que aparece es el de una soledad infinita, desalojados de esa interioridad del otro, que... da testimonio de nuestra existencia. Ver y ser visto lo asociamos inconscientemente con vínculos, y por lo tanto con sentido y con estar vivo”. Así describen José Eduardo y Bárbara Abadi y Bárbara Faur la humanidad que se nos escapa en su libro “Y el mundo se detuvo”.

Entonces pasamos de largo ante el cuerpo inerte del hombre recostado en la banqueta y optamos por pensar que duerme y cuando nos enteramos que muere, rescatamos el único signo de vida de la escena: el can. Pero realmente qué estamos rescatando, ¿nuestra culpa, nuestra esperanza, nuestra afirmación de que a pesar de tanta muerte la vida vale, en especial, la vida que no es nuestra, sino la de este otro ser viviente, en este caso la del animal? Su muerte los visibilizó brevemente y le dio una oportunidad de vida a su fiel compañero. Aun así, me hubiese gustado antes que muriese, haberle llamado por su nombre: Juan Bautista.