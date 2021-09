En 1968, cuando los astronautas de Apolo 8 se dirigían hacia la Luna, giraron sus cámaras hacia el planeta Tierra y por primera vez en su historia la humanidad pudo observarse en toda su fragilidad y majestuosidad. Fue como si nosotros hubiésemos vivido toda una vida sin poder ver nuestro propio rostro reflejado en un espejo.

La foto de la Tierra tomada por el astronauta William Anders durante la misión del Apolo 8, en 1968. (- dec)

Pocos años antes, millones de personas descubrieron los misterios del océano, gracias a los avances en la cinematografía que lograra el científico Jacques Cousteau. Quién en mi generación no recuerda los viajes submarinos de “El Calipso”…

¿Sabía usted que Puerto Rico es más extenso debajo del agua que en superficie terrenal? Sin embargo, igual que los astronautas que volaban hacia la Luna, nos obsesionamos con lo que podemos ver y no aprendemos a girar nuestra mirada hacia lo que no vemos, porque no queremos, no nos atrevemos o simplemente no lo conocemos.

Sucede que debajo de nuestras aguas yace un territorio de 13,143 kilómetros cuadrados. Y lo que vemos, parcialmente, sobre la superficie comprende unos 8,945 kilómetros cuadrados.

He oído que a esa imagen de la Tierra captada en 1968 la han llamado la “canica azul”, porque precisamente el 71% de la misma está rodeado por agua. Entonces, debemos habernos llamado planeta Agua o planeta Azul (tal como lo ha hecho la serie “Blue Planet” de la BBC). Lo que va a mi punto, nombramos lo conocido, lo visto, lo explorado, aún cuando lo desconocido lo tenemos a simple vista todo el tiempo.

También, alguna vez he escuchado a alguien decir que nuestra capital, San Juan, vive de espaldas al mar. Bueno pues, es que nos quedamos con esa mentalidad amurallada que nos dictó que del mar había que defenderse porque primero eran los piratas, luego los ingleses, holandeses, americanos y alemanes y ahora son los huracanes.

Contrario a las islas de Oceanía con grandes y antiquísimas culturas oceánicas que atesoran al mar porque es su casa, el Caribe conquistado por las culturas europeas - que hasta hacía unas pocas décadas antes de la conquista pensaban que la tierra era plana y que monstruos y sirenas habitaban bajo el agua - impuso sobre nuestra cultura esta noción de lo desconocido y fantasioso. Además, era en el mar donde se hacía la guerra en el Caribe y donde se interceptaban los botines extraídos de las minas del nuevo mundo.

Aún así, han sido nuestras comunidades costeras, pescadores, científicos, deportistas marinos y amantes del mar los mejores representantes de esa cultura marina u oceanográfica a la cual pertenecemos por vivir en una isla y en un planeta rodeados por agua.

Ayer sábado, miles de voluntarios habrán limpiado cientos de millas de nuestras playas en el Día Nacional de Limpieza de Costas gracias a Scuba Dogs Society. Más de 15,000 libras de basura, la gran mayoría plástico, habrán sido recogidas y, mientras, ocurre también un intenso proceso educativo sobre cómo proteger la salud de nuestro océano.

Y mañana conmemoramos cuatro años del paso del huracán María, cuya rápida e histórica intensificación se debió, como ya sabemos, al calentamiento de nuestro océano.

Porque la humanidad y el océano estamos intrínsecamente relacionados, la Organización de las Naciones Unidas ha escogido el período del 2021 al 2030 como la década de las ciencias marinas, para destacar la importancia del océano para la supervivencia de ambos.

En Puerto Rico, la conversación hacia la economía e infraestructura azul comenzará a girar en esa dirección gracias a la publicación de un influyente plan estratégico para el desarrollo de la economía azul en Puerto Rico y el Caribe por la organización Bluetide.

El provocador estudio recomienda el desarrollo de cuatro polos: viabilidad económica, resiliencia, sostenibilidad y desarrollo de la fuerza laboral. En mi más reciente podcast, “El mar nuestro: fuente de un nuevo desarrollo”, entrevisto a Guifre Tort, cofundador de Bluetide y al oceanógrafo Dr. Jorge Bauzá sobre los detalles de la propuesta y, sobre todo, cómo vivir nuestra cultura marina.

Será de vital importancia integrar los principios de una economía azul sostenible para Puerto Rico a nuestro modelo de desarrollo social y económico. Ya la red Local2030 Islands Network, a la cual pertenecen las islas caribeñas de Granada e Islas Vírgenes Británicas y que es un grupo de islas al cual Puerto Rico intenta integrarse, diseña estrategias de desarrollo sostenible a escala isleña y los principios de una economía azul sostenible.

El gran océano planetario, dividido artificialmente por la geografía humana en siete de ellos, es en realidad un enorme ecosistema que regula la temperatura del planeta, que permanece inexplorado con millones de especies aún por descubrir y que tiene sobre nosotros mayor influencia y poder que lo que ejerce la Luna. Porque si somos boricuas aunque naciéramos en ella, también lo somos porque nacimos en este planeta y en esta isla, rodeada por el océano.