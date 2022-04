Puerto Rico anda con paso seguro hacia la desgobernanza energética. El apagón general que se dio la semana pasada es una manifestación de todo ello. A nivel operacional hay que cuestionarse la comunicación entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) -que todavía opera las plantas generatrices- y LUMA. El tema no es el interruptor. La pregunta que hay que hacerse es por qué todo el sistema eléctrico se vino abajo.

A nivel de política pública, a pesar de que la Ley 17 del 2019 es una de avanzada, la misma ha quedado atrapada en el marasmo de una AEE en vías de desaparecer, la entrada de LUMA en el componente de distribución y transmisión, la próxima entrada de una nueva empresa para el componente de generación y un Negociado de Energía con poco poder para hacer valer la ley de reforma energética.

A dos años de asumir la operación de la distribución de electricidad, LUMA enfrenta todavía serios retos en la estabilización de un sistema anticuado y débil. Explosiones como la de Monacillos meses atrás y cómo estas han sido comunes, hacen pensar en cuán preparada está la corporación para evitar estas emergencias.

PUBLICIDAD

A todo ello, LUMA ha sido muy eficiente en argumentar con éxito ante el Negociado de Energía la subida en seis ocasiones del kilovatio hora hasta llegar a los 28 centavos. Por otro lado, poco se sabe de la inversión en el plan de mejoras capitales de LUMA para el sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica. Además, nadie sabe quién en el gobierno está fiscalizando el contrato con LUMA y si está cumpliendo con las condiciones del mismo.

La Autoridad de Energía Eléctrica nunca fue reconocida por su nivel de transparencia en la información pública, pero la prensa se las ingeniaba siempre para conseguir información gracias a la colaboración de servidores públicos dentro de la corporación que facilitaban información que luego era corroborada.

Pero LUMA ha llevado el nivel de opacidad, de impunidad y de falta de transparencia a otro nivel. Es algo que los medios, el gobierno, los ciudadanos y las organizaciones profesionales y cívicas debemos encarar y presionar para lograr un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, los consumidores individuales y comerciales tenemos poco conocimiento e información para el reclamo de facturas, poca confianza en que el reclamo se haga valer y enfrentamos un engorroso sistema para ello.

Así las cosas, la desgobernanza energética se agudizará cuando el gobierno firme el contrato con la nueva empresa que se haga cargo de la generación eléctrica. En ese momento, para todos los efectos la AEE cesará de existir y entraremos en una etapa desconocida en la que dos empresas privadas estarán a cargo de la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Poco se sabe de cómo se regirá la relación entre LUMA y la nueva empresa. Y si la nueva empresa llega con los mismos problemas de operación, comunicación, transparencia y rendición de cuentas, vamos a enfrentar un panorama sumamente complicado en nuestra gobernanza energética.

Además, si algo nos ha demostrado la invasión de Rusia a Ucrania es que los combustiles fósiles: carbón, petróleo y gas natural son tanto botín como moneda de guerra. Y ahí hemos quedado atrapados nosotros también.

Una economía, un gobierno y una sociedad que no aboguen activamente por una diversificación urgente de su cartera energética, que no incentive el ahorro y la eficiencia y que no promueva la democratización de la gobernanza energética solo aumenta su probabilidad de quedar atrapada en la oscuridad.

Ojalá que se haga la luz para todos nosotros.