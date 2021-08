Al tiempo en que un carey intentaba desovar en el entramado de cemento y verja del complejo Sol y Playa en Rincón, el sexto informe mundial sobre la ciencia física del cambio climático quedaba publicado y con él una advertencia para toda la especie humana y animal: hemos cruzado el umbral de la crisis.

En otras palabras, el informe científico más contundente hasta ahora publicado por el IPCC demuestra con datos científicos que el calentamiento global continúa acelerándose, y que solo medidas radicales y urgentes lograrán reducir en algo las tendencias que nos han llevado hasta aquí.

Esto haría de la controversia en Rincón una estrictamente académica: porque la piscina del condominio desaparecerá engullida por el mar en dos, tres o cuatro años. Tal y como le ha sucedido a toda la costa de ese municipio, precisamente por los embates del cambio climático y por construcciones irresponsables como la de esa estructura.

Excepto que la controversia está lejos de ser académica. Y es que la construcción de esa piscina y todo el entramado politiquero y de exenciones violentas contra reglamentos y leyes son exactamente ejemplo de acciones que han degradado nuestro ecosistema social y natural, en Puerto Rico y todo el planeta. Por eso los activistas ambientales y abogados veteranos de la lucha ecologista puertorriqueña se la llevaron al vuelo y por ello la oposición tan férrea y nada desproporcionada contra la piscina.

PUBLICIDAD

Encima de ello, la Policía estatal y municipal - apertrechada con el equipo antimotines - acude a “proteger la propiedad privada” y el “derecho del disfrute” del futuro de la susodicha piscina. Bueno, a ver qué comandante de área va a ir a defender el derecho que tiene el mar a llegar dónde tiene que llegar y el del carey a anidar a donde sus genes centenarios le digan.

Esa mentalidad confrontacional de abuso es típica del comportamiento que ha llevado a que el planeta se haya calentado de tal manera que nuestra propia supervivencia como especie se encuentra en entredicho. Entonces, estamos hablando de más que de una piscina.

El Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico - conjunto de científicos y otros expertos locales - ha medido y proyectado los efectos del cambio climático en el Caribe y en nuestra isla: ya existen los mapas de la desaparición del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con el aumento de unos pocos pies del nivel del mar. Y esto es solo un ejemplo.

Aquí no estamos hablando de números absolutos o aproximaciones. Estamos hablando de eventos que sí sucederán: la piscina y el aeropuerto de Isla Verde, desaparecerán. Punto. La pregunta no es cuándo. La pregunta que hay que hacerse es ¿cómo podemos adaptarnos y prepararnos para esa realidad?

El informe del IPCC, en sus tres primeras conclusiones, lee así:

“Human-induced climate change is already affecting many weather and climate extremes in every region across the globe.”

“It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred.”

PUBLICIDAD

“The scale of recent changes across the climate system as a whole and the present state (…) are unprecedented over many centuries and many thousands of years.”

Podemos y debemos adaptarnos al cambio climático, mientras adoptamos prácticas sostenibles de vida. Empiece por usted: edúquese, actúe y actívese. Solo la presión ciudadana y mediática logrará que despertemos de esta fatídica negación.