Baldwin School se convirtió en la primera escuela de Puerto Rico en graduar a un grupo de 38 estudiantes del currículo educativo conocido como “Programa de Diploma del Bachillerato Internacional” (IB).

Este programa de dos años ofrece una certificación aceptada a nivel internacional para acceder a la educación superior. El diploma IB es actualmente aceptado en 75 países y en más de 2,000 universidades.

“Los estudiantes de la Clase de 2019 de Baldwin School merecen ser reconocidos por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante estos pasados dos años, en el programa de diploma IB, y por sus excelentes logros y aceptaciones a universidades de gran prestigio nacional e internacional. Estoy muy orgullosa de este grupo de jóvenes que hoy se distingue por ser los primeros en Puerto Rico en lograr completar sus estudios de escuela superior aspirando a esta importante certificación”, aseguró Laura Maristany, directora del Programa de Diploma IB y directora de currículo.

El IB ofrece oportunidades para desarrollar la comprensión, disciplinaria como interdisciplinaria, a fin de cumplir con los estándares rigurosos de las instituciones de educación superior en todo el mundo. Los estudiantes son motivados a pensar independientemente, volverse más conscientes culturalmente y ser capaces de involucrarse con las personas en un mundo cada vez más globalizado.

El IB ha sido reconocido por la manera en que reta a los estudiantes en una variedad de áreas. Los estudiantes del IB toman de cinco a seis cursos, además de tres componentes del programa; Teoría del conocimiento, una pieza de investigación autodirigida e independiente, y un proyecto de Creatividad, Acción y Servicio (CAS) que tienen que completar en el transcurso de los dos años del DP.

“Baldwin es fuerte académicamente, pero ofrece experiencias increíbles a las que la mayoría de los estudiantes no están expuestos. Baldwin es un desafío, pero si estás dispuesto a tomarlo, vale la pena. El Programa de Diploma de IB me permitió tener una actitud más abierta al cambiar la manera en que pienso y analizo la información que se me brinda. TOK (Teoría del conocimiento) es una clase obligatoria, pero esencial que permite a las personas cuestionar lo que ya saben y lo que aún deben saber”, expresó Isabella Moran, estudiante de la Clase de 2019.