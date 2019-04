Con el tema “Somos transformadores” se llevó a cabo el Duodécimo Congreso de Valores en Puerto Rico, con la participación de estudiantes de escuelas superiores, de diferentes pueblos de la isla, y patrocinado por el Club Cívico de Damas de Puerto Rico, en alianza con el Departamento de Educación y Hogar CREA, Inc.

El propósito de este congreso, que se celebra anualmente, es inculcar en las jóvenes conductas que provoquen en ellos el desarrollo de valores adecuados, a través de las bellas artes, transformando de manera positiva la convivencia en sus comunidades.

Carmen Eloisa González, presidenta del Comité de Educación del Club Cívico de Damas, explicó que durante el curso escolar, unos 400 estudiantes de escuela superior, de los pueblos de San Juan, Fajardo, Carolina, Arroyo, Salinas, Yabucoa y San Sebastián, participaron de un conversatorio y varios talleres sobre los valores y cómo la falta de éstos afectan a la sociedad. Los jóvenes también hablaron sobre cómo se puede desarrollar valores y la autoestima, para ser mejores personas, tener una mejor relación con los demás, tener paz y felicidad en la sociedad y evitar la violencia.

“Luego de esta actividad, cada grupo, en sus escuelas y asesorados por sus maestros, prepararon una producción utilizando como medio las bellas artes, en donde expresaban cómo a través de los valores se pueden transformar vidas de manera constructiva, con seguridad y respeto al prójimo. Estas producciones, cada una de 10 minutos, fueron presentadas en el Duodécimo Congreso de Valores en Puerto Rico, celebrado el 9 de abril, en el Teatro Tapia. La actividad duró de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.”, señaló González.

“Estas producciones puestas en escena por los jóvenes abonaron, no solamente aprendiendo de su ejecución fortaleciendo la autoestima, la inteligencia emocional, la toma de decisiones, la urbanidad y, además, exaltaron el papel del estudiante, en su familia y en su patria. El congreso es una estrategia de prevención para evitar que los participantes sean víctimas de la violencia, de problemas de adicción, del acoso (bullying), entre otros”, afirmó Zoraida Rabelo, presidenta del Club Cívico de Damas de Puerto Rico.

Las presentaciones artísticas de los estudiantes fueron evaluadas por personalidades relacionadas a los valores y a las bellas artes. Este año contaron con un jurado compuesto por la artista y productora Idalia Pérez Garay; el productor Carlos González de Productoras Ángeles Del Fin; la profesora y editora de la Revista Desde Cero, Leticia Rosa; la filántropa y líder cívica Joyce Kindy y la reportera y comunicadora Yolanda Vélez Arcelay.

Los premios otorgados ese día por el jurado fueron:

Copa Excelencia: Escuela Natividad Rodríguez González, en Arroyo. Presentación: Tierra de Gigantes

Primer premio: Escuela Eugenio Guerra, en Salinas. Presentación: El Carrousel

Segundo premio: School of San Juan, en San Juan. Presentación: Power in you

Tercer premio: Escuela Patria Latorre, en San Sebastián. Presentación: Yo soy

Cuarto premio: Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencia, Tecnología, en San Juan. Presentación: Respeto es la brújula de tu nave

Se entregaron cinco premios de Mérito: Escuela de Bellas Artes de Fajardo; Escuela de Bellas Arte de Carolina; Escuela Especializada de Bellas Artes de Yauco, Escuela Luis Muñoz Marín deYabucoa y Escuela de Deporte de San Juan. Se otorgó un premio especial a Monserrate López, de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencia, Tecnología, en San Juan.

Por su parte, Jennie Sosa, quien tuvo a su cargo la producción del congreso dijo que, durante la actividad varias personalidades del país dieron mensajes a los estudiantes, maestros y familiares que se encontraban en el congreso ese día.

La periodista Yolanda Vélez Arcelay, brindó un mensaje sobre los valores en el periodismo. El artista Jaime Mayol brindó un mensaje sobre los valores en su vida. También estuvo el salsero Pirulo, exhortando a la juventud a que vivan los valores aprendidos.

“Tuvimos la intervención de dos jóvenes estudiantes de 18 y 17 años, quienes brindaron un mensaje sobre sus vivencias en nuestra sociedad a través de los valores. Estas fueron la campeona de ajedrez puertorriqueña, Danitza Vázquez Maccarini, y la motivadora y escritora Lola Montilla. Además, se hicieron unas donaciones económicas, en apoyo a estudiantes en el proceso de alcanzar sus sueños”, agregó González.

Entre las personas y grupos que se le otorgaron donaciones ese día, estuvieron:

1. John Luis Delgado Martínez, campeón triatlón de Puerto Rico del Albergue Olímpico de Salinas para competir en Monterrey.

2.Jomar Reyes Díaz de la Escuela Bellas Artes de Humacao quien va a competir con el carro robot ganador en Puerto Rico, en las competencias en la NASA.

3. Uziel Rivera Neris de la Escuela Ecológica de Caguas, para su viaje de Intercambio Cultural Perú, México y Puerto Rico.

4. David González, joven líder y estudiante sobresaliente de la Escuela San Juan Bosco, en San Juan.

5. Jóvenes de la Escuela de niños especiales Dr. José A Padín de Bayamón.

6. Niña del Junte Loiceño de Loíza, para su viaje representando a Puerto Rico en la Parada de Nueva York.