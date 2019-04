Inspirados en el icónico libro “The Last Child in the Woods” y como un paso significativo hacia un modelo de enseñanza que ponga a la nueva generación de estudiantes en contacto con la naturaleza, un grupo de profesores de la Escuela Laboratorio de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro, CeDIn, diseñaron el proyecto piloto “Escuela sin Paredes”.

La profesora Yadira Vázquez, maestra de Ciencia en CeDIn, y una de las coordinadoras de la iniciativa, explicó que el proyecto se llevó a cabo durante tres días, en el parque Luis Muñoz Marín, en San Juan, un espacio de naturaleza en el corazón del entorno urbano de la capital.

“El propósito de este novel acercamiento didáctico fue promover la enseñanza en forma integrada en los retantes niveles de séptimo y octavo grado”, señaló Vázquez.

Durante esos tres días, los estudiantes tuvieron experiencias significativas de aprendizaje, en las cuales valoraron en todo momento la naturaleza y el medioambiente, como una fuente importante para la vida humana. “Esto les sirvió de tema generador, destacando así el carácter de Eco Escuela de CeDIn”, agregó Vázquez.

Contó la maestra que diariamente, los estudiantes iniciaban el día con una oración, resaltando de esta manera los valores cristianos ecuménicos que la institución profesa, luego, hacían ejercicios como elemento importante para una buena salud física y mental.

Por su parte, los profesores Oscar Pizarro y Sherly Planadeball trabajaron con las artes del lenguaje, utilizando, entre otros, el género literario de la poesía para crear poemas líricos basados en la naturaleza. Los estudiantes los escribían y los declamaban, tanto en inglés como en español.

Entre otras actividades, los estudiantes también realizaron pruebas de calidad de agua en la charca del Parque, se ofrecieron recorridos de observación de aves y se le dio vida al juego del batú, un juego deportivo de nuestros taínos.

La profesora Teresa Rosario, quien es coautora de este esfuerzo, utilizó principios geométricos para calcular la altura de los árboles del parque.

Además, hubo espacios para desarrollar el arte visual, dado que los estudiantes crearon un collage con la técnica del Frottage, recreando los trabajos de la pionera botánica, Ana Roque de Duprey. Para esto, utilizaron las hojas caídas de los árboles y diseñaron camisas con consignas a favor de preservar nuestro medioambiente.

Las actividades sirvieron, a su vez, para promover espacios para el esparcimiento, la socialización, reflexión y contemplación, desarrollando la sensibilidad para entender los variados mensajes que nos brinda la naturaleza. “Esto hizo posible que se rompieran las barreas de la expresión, del aburrimiento, evitando recurrir, como salida, al juego constante con los electrónicos. Como resultado, estos jóvenes dieron rienda suelta a su capacidad creativa en las clases y también a su capacidad crítica”, aseguró Vázquez.

Según el profesor Pizarro Escuela Sin Paredes es un proyecto que nace de la unión de voluntades, de un equipo facultativo bien fortalecido, que busca a diario formas de llevar contenido en forma amena, reconociendo las necesidades y retos a los que se enfrenta esta generación de estudiantes.

“Para el equipo de maestros de séptimo y octavo grado, ha sido una forma de regalarles a los jóvenes un contacto único con su medioambiente, de hacer viva y pertinente la enseñanza y, sobre todo, de fortalecer una comunidad escolar”, destacó Pizarro.

Para los estudiantes fue una experiencia inolvidable y única. “Escuela sin paredes fue una experiencia y actividad extraordinaria e inolvidable. La manera en la que los maestros prepararon una variedad de actividades, con un balance perfecto entre diversión y educación, para tres días, es ejemplar y admirable”, aseguró el joven estudiante Carlos Colón.