Administración de Donald Trump revisa los datos de 55 millones de extranjeros con visas de Estados Unidos

Washington— El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, en inglés) anunció el jueves que está revisando los registros de más de 55 millones de extranjeros que poseen visas estadounidenses válidas para detectar posibles revocaciones o violaciones de las normas de inmigración.

En una respuesta escrita a una pregunta planteada por The Associated Press, el DOS dijo que todos los titulares de visas estadounidenses están sujetos a una “investigación continua” con el objetivo de detectar cualquier indicio de que pudieran no ser elegibles para el documento.

En caso de que se encuentre tal información, la visa será revocada y, si el titular de la visa se encuentra en Estados Unidos, estaría sujeto a deportación.

El DOS dijo que estaba buscando indicadores de inelegibilidad, incluyendo excesos de estadía de la visa, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participar en cualquier forma de actividad terrorista o proporcionar apoyo a una organización terrorista.

PUBLICIDAD

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra investigación, incluyendo los registros de las fuerzas del orden o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, dijo el departamento.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, su administración se ha centrado hasta ahora en la deportación de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, así como en los titulares de visas de estudiante y de intercambio de visitantes. El nuevo lenguaje del Departamento de Estado sugiere que el proceso de re-investigación, que los funcionarios reconocen que consume mucho tiempo, está mucho más extendido.

1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer 1 / 9 Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Eric Thayer Compartir

La administración ha impuesto constantemente más y más restricciones y requisitos a los solicitantes de visa, incluyendo el requerimiento de que todos los solicitantes de visa se sometan a entrevistas en persona.

Pero la revisión de todos los titulares de visas parece ser una expansión significativa de lo que inicialmente había sido un proceso de re-investigación centrado principalmente en los estudiantes que han estado involucrados en actividades pro-palestinas o anti-Israel.

Los funcionarios dicen que las revisiones incluirán todas las cuentas de redes sociales de los titulares de visas, los registros de las fuerzas del orden y de inmigración en sus países de origen, junto con cualquier violación procesable de la ley de Estados Unidos cometida mientras estaban en Estados Unidos.

“Como parte del compromiso de la administración de Donald Trump de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, desde el día de la investidura, el DOS ha revocado más del doble de visas, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiante, que durante el mismo período del año pasado”, dijo el departamento.

PUBLICIDAD

A principios de esta semana, el departamento dijo que desde que Trump regresó a la Casa Blanca, ha revocado más de 6,000 visas de estudiante por excesos de estadía y violaciones de las leyes locales, estatales y federales, la gran mayoría de las cuales fueron agresión, conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas y apoyo al terrorismo.