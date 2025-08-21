Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
21 de agosto de 2025
86°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Administración de Donald Trump revisa los datos de 55 millones de extranjeros con visas de Estados Unidos

El Departamento de Estado busca de posibles revocaciones o violaciones de las normas de inmigración

21 de agosto de 2025 - 4:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump en el Kennedy Center, Washington. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, en inglés) anunció el jueves que está revisando los registros de más de 55 millones de extranjeros que poseen visas estadounidenses válidas para detectar posibles revocaciones o violaciones de las normas de inmigración.

RELACIONADAS

En una respuesta escrita a una pregunta planteada por The Associated Press, el DOS dijo que todos los titulares de visas estadounidenses están sujetos a una “investigación continua” con el objetivo de detectar cualquier indicio de que pudieran no ser elegibles para el documento.

En caso de que se encuentre tal información, la visa será revocada y, si el titular de la visa se encuentra en Estados Unidos, estaría sujeto a deportación.

El DOS dijo que estaba buscando indicadores de inelegibilidad, incluyendo excesos de estadía de la visa, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participar en cualquier forma de actividad terrorista o proporcionar apoyo a una organización terrorista.

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra investigación, incluyendo los registros de las fuerzas del orden o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, dijo el departamento.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, su administración se ha centrado hasta ahora en la deportación de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, así como en los titulares de visas de estudiante y de intercambio de visitantes. El nuevo lenguaje del Departamento de Estado sugiere que el proceso de re-investigación, que los funcionarios reconocen que consume mucho tiempo, está mucho más extendido.

En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).Miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al extraordinario despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento.Gran parte del grupo luego se movilizó para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California se retiraron del lugar a última hora de la tarde.
1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer

La administración ha impuesto constantemente más y más restricciones y requisitos a los solicitantes de visa, incluyendo el requerimiento de que todos los solicitantes de visa se sometan a entrevistas en persona.

Pero la revisión de todos los titulares de visas parece ser una expansión significativa de lo que inicialmente había sido un proceso de re-investigación centrado principalmente en los estudiantes que han estado involucrados en actividades pro-palestinas o anti-Israel.

Los funcionarios dicen que las revisiones incluirán todas las cuentas de redes sociales de los titulares de visas, los registros de las fuerzas del orden y de inmigración en sus países de origen, junto con cualquier violación procesable de la ley de Estados Unidos cometida mientras estaban en Estados Unidos.

“Como parte del compromiso de la administración de Donald Trump de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, desde el día de la investidura, el DOS ha revocado más del doble de visas, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiante, que durante el mismo período del año pasado”, dijo el departamento.

A principios de esta semana, el departamento dijo que desde que Trump regresó a la Casa Blanca, ha revocado más de 6,000 visas de estudiante por excesos de estadía y violaciones de las leyes locales, estatales y federales, la gran mayoría de las cuales fueron agresión, conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas y apoyo al terrorismo.

Dijo que alrededor de 4,000 de esas 6,000 se debieron a infracciones reales de las leyes y que aproximadamente entre 200 y 300 visas fueron revocadas por cuestiones relacionadas con el terrorismo, incluyendo el apoyo a organizaciones terroristas designadas o patrocinadores estatales del terrorismo.

Tags
Breaking NewsInmigrantesDonald TrumpDepartamento de Estado de Estados UnidosDeportaciones de indocumentados
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: